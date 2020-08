Greta Thunbergová: Promarnili jsme dva roky | E15.cz

Ve čtvrtek se Thunbergová spolu s několika dalšími představiteli studentského hnutí setká s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Německo od července na půl roku předsedá Radě EU. Thunbergová a spol. budou na schůzce požadovat zastavení investic spojených s fosilními palivy, a také to, aby se státy pevněji zavázaly k nižším emisím.

„Dosud se v naší inciativě toho stalo dost, miliony lidí vyšly do ulic, Evropský parlament uznal to, že žijeme ve stavu klimatické a environmentální nouze. Ale v posledních dvou letech svět poslal do ovzduší přes 80 miliard tun CO2, projevy klimatické krize vidíme neustále,“ soudí Thunbergová. „Když jde o to učinit konkrétní kroky, stále jsme ve stavu popíračů,“ dodává.

Současná situace ovlivněná pandemií koronaviru, kdy vlády pumpují do ekonomik biliony dolarů, je podle ní jedinečná příležitost k podpoře investic do zamezení eskalace klimatické změny. Někde se tak podle ní děje, jako například v Německu, jinde ne.

Vědci doporučují, aby se pro naplnění Pařížské dohody o klimatu z roku 2015 zavedla opatření na snížení globální uhlíkové emise do konce desetiletí o polovinu, pokud společnost nechce, aby se průměrná teplota zvýšila o více než, 1,5 stupně Celsia.

„Rozumíme tomu, že svět je komplikovaný, a některé naše požadavky není snadné splnit a mohou se zdát být neralistické. Ale je také nerealistické věřit, že přežijeme oteplování planety, kterému čelíme,“ poznamenává Thunbergová.

Thunbergová na sebe upoutala pozornost v jejích patnácti letech před dvěma lety, kdy začala podnikat akce na podporu boje proti globálnímu oteplování. Časopis Time ji loni označil za jednoho ze sta nejvlivnějších lidí a stala se nejmladší individuální osobností roku tohoto časopisu.