Vědci zjistili, že jižní pól se nebývale rychle otepluje | E15.cz

Třikrát rychleji než zbytek planety – tak se poslední tři desetiletí otepluje oblast jižního pólu. Tvrdí to mezinárodní tým klimatologů, který analyzoval data meteorologických stanic rozmístěných napříč Antarktidou za posledních 60 let.

Vzhledem k členitosti jižního kontinentu a relativně značným rozdílům v teplotách jeho různých lokalit zatím chyběl celistvý náhled na dlouhodobý teplotní vývoj celého území. „Panovalo dokonce přesvědčení, že globální oteplování se odlehlého jihu Země netýká,“ napsali vědci ve studii, kterou publikoval časopis Nature Climate Change.

Nyní však data ukázala, že například jižní pól nedostupnosti, tedy nejnesnadněji dosažitelný bod na jižní polokouli, se otepluje tempem 0,6 stupně Celsia za dekádu, přičemž pro zbytek planety platí tempo 0,2 stupně Celsia.

Jiné lokality však byly vystaveny mnohem většímu tempu oteplení, a to vlivem okolních, rovněž postupně se oteplujících oblastí západního Pacifiku. To způsobilo pokles atmosférického tlaku nad Weddellovým mořem na jihu Atlantiku a příliv teplého vzduchu přímo nad geografický jižní pól. Ten se tak od roku 1989 oteplil více než o 1,83 stupně Celsia. Autoři studie uvedli, že přirozený proces teplotních fluktuací v oblasti, takzvaná Pacifická dekádová oscilace (PDO) trvající obvykle 15 až 30 let, byl velmi pravděpodobně posílen lidskými emisemi skleníkových plynů.

„Bylo známo, že teploty napříč západní Antarktidou a Antarktickým poloostrovem v průběhu dvacátého století rostly, zatímco oblasti jižního pólu nedostupnosti spíše chladly. Předpoklad byl, že tomu tak je i nadále,“ řekl agentuře AFP vedoucí autor studie z Victoria University of Wellington Kyle Clem. Ale opak je pravdou. PDO se sice na začátku 21. století dostala do oteplující fáze, nárůst o 1,83 stupně Celsia však o 99,99 procenta překonal všechny dosavadní klimatické modely.