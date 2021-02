Protesty proti koronavirovým opatřením hýbou mnohými státy | E15.cz

Jen za několik posledních dní proběhly masové demonstrace proti takzvaným lockdownům ve Vídni, Budapešti, Bruselu či Amsterdamu. Na všech zasahovaly bezpečnostní složky a některé účastníky zatkly.

Uživatelé sociálních sítí ve Francii v pondělí vyzývali ke dni občanské neposlušnosti čili nedodržování vládních opatření. Během ledna se uskutečnily násilné protesty i na mnoha jiných místech, a to dokonce i ve státech, které letos restrikce zatím nezpřísnily, například na Novém Zélandu.

Zahraniční média zaznamenala, že část demonstrantů je ovlivněná dezinformacemi a konspiračními teoriemi. To se například týká hnutí QAnon, podle kterého je svět řízen tajným spolkem satanistických pedofilů. Většině lidí však s vládními nařízeními zkrátka dochází trpělivost a mají obavy o svoji finanční situaci.

Navzdory započatému očkování téměř ve stovce států světa na všech trvale osídlených kontinentech nadále platí nějaká forma anti-koronavirových omezení. Na nemoc COVID-19 bylo dosud globálně pozitivně testováno 103 milionů osob, přes dva miliony jedinců s koronavirem zemřelo.

Belgie

Více než dvě stovky demonstrantů byly v neděli zatčeny na dvou nepovolených shromážděních v Bruselu. Mezi protestujícími byli i příznivci několika belgických fotbalových klubů.

„Jsem tady, protože myslím, že není správné to, co se děje, kvůli viru, který nezabil tolik lidí,“ řekl jeden z účastníků akce. Belgie má jeden z nejvyšších počtů zaznamenaných úmrtí na COVID-19 v Evropě. V jedenáctimilionové zemi dosud s koronavirem zemřelo skoro 21 tisíc osob. Ve zhruba stejně velkém Česku je to asi o čtyři tisíce méně.

Blízký východ

Bouřlivé demonstrace se tento týden uskutečnily i mimo Evropu. Ve druhém největším libanonském městě Tripolisu se stovky protestujících opakovaně střetly s policií. Tamním občanům vadí, že během plošného uzavření ekonomiky nedostali od státu žádnou finanční pomoc.

Bezpečnostní složky použily proti demonstrantům ostré náboje, aby jim zabránily ve vniknutí do vládní budovy. Jeden člověk byl zabit a 200 dalších zraněno. Násilnosti a střetnutí s policií jsou hlášeny rovněž ze sousedního Izraele, kde se úřadům nedaří zavádět anti-koronavirové restrikce v tamních ultra-náboženských komunitách.

Maďarsko

V Budapešti se v neděli protestovalo za záchranu skomírajícího sektoru pohostinství. Organizátoři akce vyzývali maďarské restauratéry, aby i přes vládní zákaz otevřeli své podniky. I tuto demonstraci předčasně ukončila policie. Další velká shromáždění se uskutečnila v zemi v pondělí.

Maďarsko je v lockdownu od 11. listopadu. Podle kabinetu premiéra Viktora Orbána ale omezení neskončí, dokud nebude většina populace naočkována.

Nizozemsko

Vůbec nejbouřlivější protesty se letos konaly v Nizozemsku. Minulý týden zde propukly rozsáhlé občanské nepokoje ve velkých městech včetně Amsterdamu, Rotterdamu, Haagu nebo Amersfoortu, které trvaly tři noci v řadě.

Bezpečnostní složky k zastavení demonstrantů použily varovné výstřely a slzný plyn. Přes 240 protestujících bylo zatčeno. O něco menší shromáždění nespokojených obyvatel se v Nizozemsku odehrálo i v neděli. Tentokrát se událost obešla bez násilností, policie ji přesto předčasně rozpustila.

Polsko

Téměř 150 polských policistů o víkendu zasahovalo ve městech Wrocław a Rybnik, kde byly hlášeny nepovolená shromáždění a násilnosti. Dva strážníci byli při střetech s demonstranty zraněni. Policie zatkla tři protestující a na místě legitimovala 213 dalších.

Navzdory vládnímu zákazu a hrozbě vysoké pokuty také v posledních týdnech otevřelo mnoho polských sportovních center, hotelů, restaurací a lyžařských areálů. Polsko od začátku pandemie eviduje 1,5 milionu osob pozitivně testovaných na koronavirus.

Rakousko

Ve Vídni se o víkendu sešlo na nepovolené demonstraci proti lockdownu kolem deseti tisíc lidí. Rakouské úřady shromáždění zakázaly, protože se podobná akce uskutečnila již dříve v lednu a většina tehdejších účastníků neměla roušky a nedodržovala dvoumetrové rozestupy.

Nedělní demonstraci svolala krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Protestující blokovali dopravu ve městě a policie je proto rozehnala násilím. „Několik strážníků bylo zraněno a zhruba 850 občanů dostalo pokutu za nedodržení vládních nařízení,“ uvedl rakouský ministr vnitra Karl Nehammer.

Školy, sportovní haly, kulturní centra, hotely, restaurace a některé obchody zůstávají v Rakousku nadále uzavřené. Navzdory již třetímu lockdownu země eviduje kolem tisícovky nových případů nákazy denně.