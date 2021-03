Průzkum popularity politických stran v Polsku má nového vítěze – hnutí publicisty Holownii | E15.cz

Strana Právo a spravedlnost (PiS), která vládne Polsku od roku 2015, už nedominuje žebříčkům popularity politických stran. Z první příčky PiS sesadilo mimoparlamentní hnutí Polsko 2050. Uvedl to server Onet.pl s odvoláním na průzkum ústavu IBSP. Podle něj by pro nedávno založené hnutí hlasovalo více než 31 procent Poláků, zatímco pro PiS necelých 27 procent.

Centristické hnutí Polsko 2050 vytvořil publicista a televizní moderátor Szymon Holownia poté, co v loňských prezidentských volbách skončil na třetí příčce - za Andrzejem Dudou, který za podpory PiS dosáhl znovuzvolení, a těsně poraženým opozičním kandidátem, varšavským primátorem Rafalem Trzaskowským.

Třetí příčku v průzkumu zaujala opoziční Občanská koalice s podporou necelých 19 procent dotázaných, následovaná opoziční Levicí (9,34 procenta) a krajně pravicovou Konfederací s necelými sedmi procenty přívrženců.

Ostatní strany by volební práh nepřekonaly. Do parlamentu by se tak podle průzkumu nedostala Polská lidová strana, tradičně ve sněmovně reprezentující polské rolníky a venkov. Až dosud Polsko 2050 v průzkumech veřejného mínění obvykle končilo na třetí příčce za PiS a Občanskou koalicí.

Poláci volili parlament na podzim 2019, čili PiS nejspíše setrvá u moci přinejmenším do podzimu 2023, pokud se ovšem příští volby budou konat v řádném termínu.