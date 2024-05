První člověk s transplantovanou prasečí ledvinou zemřel. Lékaři přesto mluví o úspěchu

Slayman bojoval s nemocí ledvin více než deset let. V roce 2018 mu byla transplantována lidská ledvina, nicméně i ta v průběhu času selhala. Lékaři nakonec získali od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv souhlas ke xenotransplantaci. Zákrok byl povolen podle pravidel pro „soucitné použití“. Toto povolení se uděluje v případech, kdy pacient trpí „závažným nebo život bezprostředně ohrožujícím onemocněním“ a neexistuje žádná alternativní léčba.

Operace pod vedením profesora z Harvard Medical School Tatsua Kawaie trvala čtyři hodiny. Orgán pocházel z prasete, u kterého vědci provedli 69 genetických úprav, jejichž cílem bylo snížit riziko, že pacientův imunitní systém transplantovanou ledvinu odmítně.

Slayman se po zákroku dobře zotavoval a 3. dubna, tedy pouhých osmnáct dní od transplantace, tak mohl být propuštěn z nemocnice do domácího ošetřování. Když opouštěl nemocnici, prohlásil, že to je „jeden z nejšťastnějších okamžiků“ jeho života. Uvedl, že se těší na to, jak bude moci trávit čas se svými blízkými bez břemene dialýzy, které ovlivňovalo kvalitu jeho života po mnoho let.