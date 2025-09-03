Putin sevřel v objetí Kima a pozval vůdce KLDR na návštěvu Ruska
Po více než dvou hodinách ve středu v Pekingu skončila dvoustranná schůzka mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Kim podle agentury Reuters uvedl, že je ochoten Rusku jakkoli pomoci, zatímco Putin mu poděkoval za nasazení severokorejských vojáků a pozval jej na návštěvu Ruska.
„Jsme ochotni Rusku pomoci, je to bratrská povinnost. Spolupráce od loňského června posílila a měli bychom usilovně pracovat na jejím dalším posílení v různých oblastech“ řekl podle Reuters Kim před novináři na začátku schůzky, která následovala po rozsáhlé vojenské přehlídce zorganizované Čínou k 80. výročí konce druhé světové války.
Severokorejský vůdce svými slovy odkazoval na dohodu o strategickém partnerství, kterou s Putinem podepsali v loňském roce. Zavázali se v ní k vzájemné pomoci v případě, že některá ze zemí bude čelit agresi.
„Jak je známo, z vaší iniciativy se vaše speciální jednotky podílely na osvobození Kurské oblasti (od ukrajinských sil). Vaši vojáci bojovali odvážně a hrdinně. Rád bych poznamenal, že nikdy nezapomeneme na oběti, které vaše ozbrojené síly a rodiny vašich vojáků utrpěly. Žádám vás, abyste vyřídil všem občanům KLDR má nejvřelejší slova vděčnosti,“ prohlásil ruský prezident.
Z jeho rozkazu zahájily ruské síly v roce 2022 rozsáhlou ozbrojenou invazi na Ukrajinu, která se od té doby se západní pomocí brání. Ukrajinská armáda v létě 2024 v překvapivé operaci obsadila část ruské Kurské oblasti, odkud byla ruskými silami vytlačena až na jaře letošního roku. Severokorejci se právě tam zapojili do bojů. KLDR podle médií poskytla mezi 13 tisíci až 15 tisíci vojáky.
Dvoustranná schůzka se od 7:45 SELČ konala ve vládním komplexu Tiao-jü-tchaj. Oba muži nejprve diskutovali za přítomnosti členů svých delegací a pak s pomocí tlumočníků vedli soukromý rozhovor. Za Rusko se části jednání účastnili ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, prezidentův poradce Jurij Ušakov, ministr životního prostředí Alexandr Kozlov a ministr obrany Andrej Belousov, dodala ruská agentura TASS.
Putin objal Kima
Oba lídři si na konci asi 2,5 hodiny trvající schůzky popřáli pevné zdraví. Putin Kima objal, potřásl mu rukou a pozval jej do Ruska. „Čekáme na Vás. Přijeďte,“ citovala TASS Putinova slova. Kim podle Reuters Putina objal s tím, že nové setkání se uskuteční brzy.
Putin je v Číně od neděle, kde se účastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v přístavním městě Tchien-ťin. Do Pekingu se přesunul v úterý, stejně jako Kim, který do čínské metropole přijel svým obrněným vlakem. Oba dva dnes doprovodili čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na pekingském náměstí Tchien-an-men, kde se konala vojenská přehlídka.
Čína na vojenské přehlídce ukázala jaderné zbraně i nové armádní jednotky |
Čínská armáda tam ukázala své strategické zbraně, hypersonické střely nebo nové kybernetické či informační podpůrné jednotky. Mezi hosty byli zástupci Slovenska, Srbska, Běloruska, Barmy, Kuby nebo Vietnamu. Naopak představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje se nezúčastnili.