Putin vydal příkaz připravit plány na možný jaderný test. Práce začaly, řekl Lavrov
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že začala práce na rozkazu šéfa Kremlu Vladimira Putina, na jehož základě mají být připraveny plány na možný jaderný test. Uvedla to agentura Reuters.
„Instrukce, kterou prezident Vladimir Putin vydal ve středu na jednání bezpečnostní rady, byla přijata k realizaci a pracuje se na ní. Veřejnost bude informována o výsledcích," řekl Lavrov.
Reuters píše, že Putinův rozkaz byl reakcí na překvapivé oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne, kdy řekl, že Spojené státy obnoví testy jaderných zbraní. Trump to nařídil ministerstvu obrany. Lavrov dnes řekl, že Moskva od Washingtonu nedostala žádné vysvětlení ohledně Trumpova příkazu. Šéf Bílého domu tvrdí, že Rusko a Čína testují atomové zbraně, ale nemluví o tom.
Vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy se v posledních týdnech výrazně zhoršily, poznamenal Reuters. Trump, který je frustrovaný z toho, že jeho snahy o ukončení ruské invaze na Ukrajinu nepřinášejí žádný pokrok, zrušil summit s Putinem chystaný v Budapešti. Poprvé od svého lednového návratu do Bílého domu uvalil na Rusko sankce.