Ruský výrobní sektor v říjnu prudce klesl, ukázal průzkum S&P Global
Aktivita ruského výrobního sektoru v říjnu prudce klesla, počet nových objednávek se snížil nejvíce za tři měsíce. Vyplývá to z průzkumu mezi nákupními manažery, jehož výsledky dnes zveřejnila společnost S&P Global.
Index nákupních manažerů (PMI) v sektoru výroby v říjnu klesl na 48 bodů ze 48,2 bodu v září, což představuje nejprudší pokles od července. Dále se tak posunul pod hranici 50 bodů, která odděluje pokles od růstu.
Delší dobu klesá jak produkce, tak objednávky. Firmy propouštějí a méně nakupují vstupní materiály, aby udržely náklady pod kontrolou.
Podnikatelská důvěra klesla na nejnižší úroveň od května 2022. Odráží obavy z finančních potíží, kterým čelí zákazníci, píše agentura Reuters. Exportní trhy ale navzdory celkovému poklesu vykazují známky oživení. Nové exportní objednávky se po dvou měsících poklesu vrátily k růstu. Firmy to připisují zvýšené poptávce na stávajících trzích.