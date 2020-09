Putinova strana míří k vítězství v ruských regionálních volbách | E15.cz

Navalnyj uspěl na Sibiři

Rusové o víkendu hlasovali ve volbách o složení regionálních parlamentů a městských rad. Volili se také někteří gubernátoři a členové Státní dumy. Politická strana Jednotné Rusko úřadujícího prezidenta Vladimira Putina zatím míří k jednoznačnému vítězství. Stoupenci opozičního vůdce Alexeje Navalného, který je stále hospitalizován v Berlíně, však zaznamenali úspěch v některých městech na Sibiři. Zvítězili například v Tomsku, kde byl Navalnyj podle mínění svých příznivců otráven.

Horší než za finanční krize

Ve Velké Británii je ohroženo až 450 tisíc pracovních míst. Tvrdí to zpráva britského Institutu pro studium zaměstnanosti. Nezaměstnanost ve Spojeném království tak může být letos na podzim zhruba dvojnásobně vyšší než během finanční krize z let 2008 až 2011, kdy se pohybovala kolem osmi procent. Řada průmyslových odvětví proto tlačí na vládu, aby prodloužila státní podpůrný program Furlough, jenž v uplynulých měsících uměle udržoval v zaměstnaneckém poměru téměř deset milionů lidí.

Akcie uzavřely smíšeně

Závěr minulého týdne byl na burzách chaotický. Zatímco technologickým gigantům se nedařilo, akcie velkých finančních a průmyslových společností převážně rostly. Index Dow Jones se zvýšil o 0,48 procenta, S&P 500 si připsal 0,05 procenta a Nasdaq Composite poklesl o 0,6 procenta. Smíšené výsledky oznámily též hlavní akciové trhy v západní Evropě. Zatímco britský FTSE 100 vyrostl o 0,48 procenta, německý DAX o 0,05 procenta oslabil.

Nvidia přebírá Arm Holdings

Americká technologická společnost Nvidia Corporation odkoupí britskou softwarovou firmu Arm Holdings, která se specializuje na návrh počítačových čipů. Nvidia za ni zaplatí čtyřicet miliard dolarů, tedy téměř 900 miliard korun, vůbec nejvíce v dějinách polovodičového průmyslu. Noví majitelé se zavázali, že sídlo Arm Holdings ponechají ve Velké Británii, nebudou měnit jeho brand a přijmou více lokálních zaměstnanců.

