Rakousko příští rok nabídne investorům zelené dluhopisy | E15.cz

Německo může zpřísnit hraniční kontroly

Německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) varoval, že na německých hranicích může dojít ke zpřísnění kontrol v případě velkého přílivu nelegálních uprchlíků z Afghánistánu. Seehoferovo prohlášení ovšem vzápětí podrobil kritice šéf vlivných policejních odborů GdP Andreas Rosskopf. Ten uvedl, že na důslednější kontroly nemá německá policie vybavení a na hranici s Českem a Polskem „nelze kvůli afghánským běžencům natáhnout žiletkový drát“. Bezpečnostním složkám prý chybějí například drony, moderní maskované zásahové vozy, technika pro kontrolu dokladů v terénu nebo mobilní strážnice.

Dánská ekonomika se uzdravuje rychleji

Dánsko se zotavuje z koronavirové krize rychlejším tempem, než analytici předpokládali. Tamní vláda nyní očekává, že dánské hospodářství za rok 2021 vyroste o 3,8 procenta. Ještě v květnu se přitom počítalo s růstem jen o 2,4 procenta. Kvůli tomu byl upraven také výhled na příští rok, kdy se má HDP země zvednout o 2,8 procenta místo původně odhadovaných 3,6 procenta. Agentura Bloomberg vidí jako hlavní důvod zlepšení především efektivní očkovací strategii. Obě dávky vakcíny proti nemoci covid-19 v Dánsku již obdrželo více než sedmdesát procent populace. Severský stát proto v září plánuje zrušit i poslední protiepidemická opatření.

Akcie v Evropě rostly, americké uzavřely smíšeně

Americké akciové trhy se na úvod tohoto týdne na směru neshodly. Dow Jonesův index odepsal 0,16 procenta. Širší S&P 500 nicméně o 0,43 procenta vzrostl a Nasdaq Composite vystoupal dokonce o 0,9 procenta. Západoevropské burzy v pondělí překvapivě skončily v zisku. Investory neodradila ani zpráva, že inflace v Německu v srpnu dosáhla nejvyšší hodnoty za posledních třináct let. Panevropský ukazatel STOXX Europe 600 se zvedl o 0,07 procenta. Německý DAX zpevnil o 0,22 procenta a francouzský CAC 40 posílil o 0,08 procenta. Ve Velké Británii se kvůli státnímu svátku včera neobchodovalo.

Rakouské zelené bondy

Rakouská vláda příští rok poprvé v historii nabídne investorům své zelené dluhopisy. Prodej se uskuteční během prvního čtvrtletí 2022. Podle rakouského ministra financí Gernota Blümela (ÖVP) však stát ještě dolaďuje technické detaily, jako je objem vydaných bondů a délka jejich splatnosti. Blümel rovněž prohlásil, že rakouský deficit státního rozpočtu bude v následujícím roce o trochu vyšší než dříve oznámených 4,3 procenta HDP. Zelené dluhopisy se od běžných liší svým účelem. Slouží výhradně k financování environmentálně udržitelných projektů. Evropským lídrem ve vydávání tohoto typu cenných papírů je Švédsko.

U.S. service members have officially completed the largest non-combatant evacuation in U.S. military history – evacuating more than 122,000 people from Afghanistan since the end of July. The women and men who completed this mission have ended America's longest war. pic.twitter.com/z4fsStXUYz