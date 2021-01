Rána pro Fish & Chips. Brexit může Brity ochudit o nabídku tresek | E15.cz

Ožehavou otázku rybolovu řeší nová dohoda tak, že rybáři členských zemí Evropské unie budou moci jako dosud, avšak jen po přechodné období 5,5 roku, lovit v britských vodách. Do konce června 2026 se však musejí vzdát čtvrtiny dosavadních pozic, které zaberou britští rybáři. Pak se bude o nových podmínkách přístupu unijních rybářů do britských vod vyjednávat každoročně.

Rybáři Spojeného království si teď mimo jiné stěžují, že sice budou moci lovit více makrel a sleďů obecných, avšak objem rybolovu tresky obecné a tresky jednoskvrnné budou muset patrně snížit. „Právě pravidla pro tento druh ryby nás na celé věci nejvíce znepokojují. Doufali jsme, že získáme více prostoru pro rybolov a nějaké výhody. Místo toho to vypadá, že budeme mít všeho méně,“ sdělil agentuře Bloomberg rybář Peter Bruce.

Odhady a plány pro následující roky hovoří o tom, že nově by měla Velká Británie podle obchodní dohody ulovit dalších 146 milionů liber ryb ročně k současným výlovům, což odpovídá zhruba 322 tisícům tun. Bloomberg rovněž uvedl, že britský výlov v roce 2019 činil téměř 450 tisíc tun ryb.

Ryby v diktátu cel

Britská vláda je přesvědčena, že nová dohoda pomůže rybolovnému průmyslu, který podle ní od sedmdesátých let minulého století spíše skomíral. Rybáři ze Spojeného království naopak premiérovi Borisi Johnsonovi vyčítají, že se při podpisu smlouvy unáhlil. „Dali toho příliš mnoho, vzdali jsme se zbytečně velké části našich bohatých rybolovných oblastí,“ doplnil Bruce.

Rozčarovaní rybáři a další zainteresované subjekty v oboru potravin se v souvislosti s dohodou také musejí zaobírat novými byrokratickými nařízeními a problémy, které z dokumentu vyplývají. Jedním z nich je zpoždění zásilek čerstvých potravin z Británie do EU způsobené zavedením nových cel.

„Na to snad potřebujete doktorát z exportu. Jediné, k čemu to nakonec vede, je zbytečné plýtvání potravinami,“ uvádí Victoria Leigh-Pearson, obchodní ředitelka rybářské společnosti John Ross Jr.

Bloomberg uvádí, že mnoho britských přepravců potravin už ani nepřijímá nové objednávky pro export do EU. Především kvůli složitému papírování a neochotě riskovat zkázu zboží, které musí dlouho čekat v celních stanicích.

Daň za byrokracii

Některé britské rybářské flotily proto začaly úlovky vozit rovnou do evropských přístavů, čímž proces exportu usnadňují. „Naše flotily se tím dopouštějí jen toho, že kazí podnikání britských zpracovatelů a exportérů,“ říká James Withers, výkonný ředitel průmyslové skupiny Scotland Food & Drink.

„Zvýšená administrativa také znamená dodatečné náklady, což sníží konkurenceschopnost zejména menších společností,“ zdůrazňuje Jimmy Buchan, generální ředitel Scottish Seafood Association.

Nová obchodní dohoda mezi Británií a EU však rybářům přinese i některé výhody. Britská vláda pro ně například přislíbila finanční balíček ve výši sto milionů liber, zhruba 2,94 miliardy korun, který má pomoci s obnovou flotil, stárnutím infrastruktury a s rozšířením kapacity pro větší objem úlovků. Ruší se také nutnost přivážet veškerý úlovek ke zpracování na pevninu, což je nařízení EU.

Unijní pojetí rybolovu

Evropská rybolovná politika je už od počátku sedmdesátých let minulého století založena na volném přístupu rybářských flotil do pobřežních moří jednotlivých zemí a lovu podle sjednaných kvót. Vyřešily se tím dřívější vleklé spory mezi některými státy o teritoria pro výlov a také vznikl funkční systém, jak pomocí každoročně přidělovaných evropských kvót rybařit udržitelně a zabránit vybíjení rybích populací. Britské vody však patří co do úlovků k nejbohatším na světě a podílet se o ně s cizími rybářskými flotilami se rybářům Spojeného království vždy silně zajídalo. Proto také patřili k nejzapálenějším zastáncům brexitu.