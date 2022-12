Ranní check: Bankman-Fried bude vypovídat před kongresem. Cena ropy stoupá | E15.cz

✅Bankman-Fried bude vypovídat před Kongresem

Poté, co zakladatel padlé kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried zanalyzuje příčiny pádu, je připraven vypovídat před americkým kongresem. Bankman-Fried to uvedl na Twitteru v odpovědi pro demokratickou kongresmenku Maxine Waters, která vede komisi v Kongresu, která se bude pádem FTX zabývat 13. prosince. Bankman-Fried si ovšem není jistý, zda stihne do té doby nastudovat a pochopit pád jeho firmy. Zakladatel kryptoburzy FTX už od pádu společnosti odmítá, že by někoho vědomě podvedl, nicméně přiznává, že udělal mnoho chyb při vedení společnosti. Bankman-Fried také uvedl, že si není vědom toho, že by byl vyšetřován.

✅Po zavedení cenového stropu cena ropy stoupá

Cenový strop pro ruskou ropu, na kterém se shodly státy skupiny G7, vešel v pondělí v platnost a v reakci na to stoupla cena ropy za barel na 87 dolarů. Cenový strop na komoditu z Ruska byl přitom stanoven na 60 dolarů za barel. Skupina Opec+, jejímž členem je také Rusko, se v neděli shodlo na tom, že platí její předchozí rozhodnutí omezit těžbu ropy, a to zejména kvůli zpomalení ekonomického růstu a vyšším úrokovým sazbám. Ceny ovšem naopak podporují pozitivní výsledky amerického pracovního trhu a uvolnění některých covidových restrikcí v Číně.

✅Macron: S Bidenem vyřešíme spory ohledně dotací

Spojené státy se v posledních týdnech dostaly na hranu obchodního konfliktu s evropskými státy, a to konkrétně kvůli zvýhodnění amerického zboží, zejména elektromobilů, v rámci 369miliardového Inflation and Reduction Act (IRA). Při návštěvě Spojených států francouzský prezident Emmanuel Macron usiluje o to, aby Američané svůj přístup změnili. “Mohu vám říct, že jsme se s prezidentem Bidenem rozhodli tyto spory napravit. Jsou řešitelné,” řekl Macron v rozhovoru pro televizi CBS. Nicméně odmítl popsat, k jakým konkrétně změnám by mohlo dojít. Biden minulý týden připustil, že by mohlo dojít k některým změnám IRA ve prospěch evropských zemí.

✅Čínská města uvolňují covidová opatření

Nejméně deset velkých čínských měst zjemňuje covidové restrikce. Důvodem jsou zřejmě protesty, které se v minulých týdnech rozšířily do celé země. Protestující si stěžovali na politiku nulového covidu, který Číny uplatńuje poslední dva roky. Města nyní ruší povinnost negativního testu pro využívání hromadné dopravy nebo vstupu do parku. Otevírají se také obchody a restaurace pro vyzvednutí objednávky. Některé omezení ale stále přetrvávají.

Stane se dnes: