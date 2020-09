Na burzu v Londýně se chystá realitní fond zaměřený na bezdomovce | E15.cz

„Domníváme se, že na britském trhu ubytování lidí bez domova jsou teď výborné investiční příležitosti,“ uvedl šéf Home REIT Lynne Fennah. Podnik už má podle něj vytipovaných mnoho ubytovacích zařízení pro bezdomovce, kde jsou nízké nájmy a pravděpodobnost, že nízké i zůstanou.

Home REIT s odkazem na odhad charitativní organizace Shelter z roku 2018 uvádí, že v Británii je zhruba 320 tisíc lidí, kteří nemají stálý domov a jsou nuceni přespávat venku, v provizorních přístřešcích či jiném ubytování přechodného charakteru, uvedla agentura Reuters.

Záměrem fondu je investovat do diverzifikovaného portfolia realit, které se budou pronajímat charitativním organizacím, bytovým družstvům, společnostem na podporu komunit a dalším organizacím, které podléhají regulaci a na jejichž fungování a financování se podílí stát.

Správcem fondu bude společnost Alvarium Fund Managers a poradcem Alvarium Home REIT Advisors. Obě jsou členy skupiny, která vystupuje pod názvem Alvarium Investments. Fond bude investovat do nemovitostí, které nabídnou ubytování lidem bez domova, ale sám se bude i podílet na výstavbě takového ubytování, o které čeká vysokou poptávku.

Home REIT uvádí, že jeho investiční strategie spočívá ve snaze být součástí řešení krize způsobené v Británii nárůstem počtu lidí bez domova. Kromě toho je záměrem poskytnout investorům možnost příjmu chráněného před inflací, který bude ve střednědobém výhledu zvýšen o zhodnocení investovaného kapitálu.

Fond chce mít v portfoliu ubytovací zařízení různého účelu. Například ubytování pro ženy, které utíkají před domácím násilím, pro lidi, kteří opouštějí výkon trestu vězení, lidi s mentálním postižením nebo závislostí na drogách nebo pro ty, kteří opustili pěstounskou péči.

Pokud vše půjde hladce, akcie Home REIT by se mohly na burze objevit do poloviny října. Home REIT má podporu charitativní organizace Crisis, napsal server listu The Times.