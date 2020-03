Rezervujte si let do Evropy, vyzývá Čechy v USA ambasáda | E15.cz

České velvyslanectví ve Spojených státech vyzývá české občany, aby si rezervovali letenku do Evropy. V dalších dnech se očekává omezování spojení, což povede k růstu cen letenek. Ambasáda také potvrdila, že se příští týden uskuteční repatriační let z Chicaga do Prahy, který dopraví zpět české občany, kteří nebudou mít možnost cesty s komerčními dopravci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ale upozornil na to, že to bude jediný let, který diplomacie z USA vypraví.