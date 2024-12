Scholz se nejprve prošel v doprovodu Haseloffa po uzavřeném vánočním trhu. V pátek večer na něj vjel řidič s osobním automobilem. Motiv činu je zatím nejasný. Policie po něm řidiče zadržela, je jím 50letý lékař ze Saúdské Arábie, který v Německu žil od roku 2006.

"Je to strašlivý čin, zranit a zabít s takovou brutalitou tolik lidí," uvedl Scholz v krátkém projevu. Vyjádřil pozůstalým, zraněným i lidem ve městě solidaritu celé země a poděkoval zasahujícím bezpečnostním složkám a záchranářům. Slíbil také důsledné vyšetření činu. "Nic nesmí zůstat neprověřené a tak to i bude," řekl. Pachateli a jeho motivům je podle kancléře třeba přesně porozumět a reagovat na to "plnou sílou práva".

Na německou společnost Scholz apeloval, aby se nenechala pohltit nenávistí. Je podle něj důležité, "aby země zůstala pohromadě, abychom drželi pohromadě, abychom jeden druhého podpořili, aby nenávist neurčovala naše soužití".

Původně se uvažovalo, že by mohl být řidič vozu radikalizovaným islamistou, podle německých médií se ale na sociálních sítích vyjadřoval k islámu velmi kriticky a chtěl dokonce spolupracovat s protiimigrační stranou Alternativa pro Německo (AfD) na projektech pro lidi, kteří se islámu zřekli. Agentura DPA uvedla, že muž pracoval od roku 2020 jako psychiatr na vězeňské klinice ve městě Bernburg, které leží jižně od Magdeburku. Pracoval s drogově závislými trestanci.

Kancléře doprovodila do Magdeburku ministryně vnitra Nancy Faeserová, ministr spravedlnosti a dopravy Volker Wissing a ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová. Připojil se k němu také předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Merz, který je v nadcházejících volbách do Spolkového sněmu Scholzovým vyzývatelem. Předpokládá se, že útok v Magdeburku ovlivní i kampaň před únorovými parlamentními volbami.