Ještě na počátku roku nejbohatší člověk na světě Elon Musk se letos rozhodl, že ovládne sociální síť Twitter. Svůj záměr nejprve veřejně vyhlásil, pak si jej zjevně rozmyslel a nakonec společnost převzal pod hrozbou soudních sporů. Několik dní předtím, než se tak na konci října stalo, nakráčel Musk do sídla Twitteru v San Francisku s umyvadlem v rukou v narážce na slovník hříčku "let that sink in." Demonstroval tak velké změny, které měl přijít. A stalo se. Musk začal Twitter osobně řídit, spustil rozsáhlé propouštění, začal zpoplatňovat některé uživatelské účty, rozhádal se s řadou významných inzerentů. Pod jeho vedením také Twitter zablokoval účty významným novinářům. Nedávno Musk po hlasování uživatel Twitteru oznámil, že z čela firmy odejde, jen co za sebe najde nástupce. Kvůli akvizici sociální sítě Musk letos prodával akcie automobilky Tesla a ztratil také status nejbohatšího pozemšťana. Autor: profimedia.cz