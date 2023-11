OpenAI a Altman začali jednat o návratu | e15.cz

Představenstvo společnosti OpenAI začalo vyjednávat se Samem Altmanem o jeho návratu do firmy. S odkazem na své zdroje o tom píše agentura Bloomberg . Správní rada Altmana z čela společnosti, která na trh uvedla populární nástroj ChatGPT, překvapivě odvolala v pátek a ještě před koncem víkendu ho spolu s dalším spoluzakladatelem tohoto startupu Gregem Brockmanem najal investor do OpenAI, společnost Microsoft.

Bloomberg uvádí, že probíhají jednání mezi Altmanem a nejméně jedním členem představenstva, Adamem D'Angelem. Zpráva dodává, že bývalý generální ředitel by se mohl vrátit jako ředitel do přechodné správní rady. Jednání se účastní také někteří investoři do společnosti OpenAI, kteří podle jednoho z nich také usilují o Altmanův návrat.

Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella v pondělním rozhovoru s televizí CNBC uvedl, že je otevřený tomu, aby dosavadní zaměstnanci buď zůstali v OpenAI, nebo přešli do Microsoftu. Microsoft firmu OpenAI podporuje a má v ní i podíl. Prozatímní generální ředitel OpenAI Emmett Shear řekl lidem blízkým společnosti, že neplánuje zůstat, pokud představenstvo nedokáže jasně sdělit důvod Altmanova odvolání.

Evropská komise chystá regulaci umělé inteligence

Evropská unie se blíží k přijetí rozsáhlého souboru předpisů regulujících umělou inteligenci (AI). Překvapivé odvolání Sama Altmana z čela společnosti OpenAI, která na trh uvedla populární nástroj ChatGPT, podle zákonodárců i odborníků podtrhuje potřebu přísných pravidel. Uvedla to dnes agentura Reuters.

Evropská komise (EK), Evropský parlament (EP) a Evropská rada dolaďují detaily navrhovaného Aktu o umělé inteligenci (AIA), objemného souboru předpisů, který by od některých společností vyžadoval rozsáhlé hodnocení rizik a zpřístupnění dat regulačním orgánům. V posledních týdnech se jednání zastavila na otázce rozsahu, v jakém by společnosti měly mít možnost samoregulace.

„Drama kolem Altmanova vyhazovu z OpenAI a jeho nástupu do Microsoftu nám ukazuje, že se nemůžeme spoléhat na dobrovolné dohody zprostředkované vizionářskými lídry,“ řekl agentuře Reuters Brando Benifei, jeden ze dvou zákonodárců EP, kteří vedou jednání o chystaných předpisech. „Regulace, zejména pokud jde o nejvýkonnější modely umělé inteligence, musí být rozumná, transparentní a vymahatelná, aby chránila naši společnost,“ dodal.

EU chce transparentní AI

Francie, Německo a Itálie podle Reuters dosáhly dohody na tom, jak by měla být AI regulována. To by mělo urychlit jednání na evropské úrovni. Vlády jmenovaných zemí jsou v případě těch firem, které používají modely generativní AI, pro „povinnou samoregulaci prostřednictvím kodexů chování“.

Kauza kolem OpenAI podle nizozemské ministryně pro digitalizaci Alexandry van Huffelenové podtrhuje potřebu přísných pravidel. „Nedostatek transparentnosti a závislost na několika vlivných společnostech podle mého názoru jasně podtrhuje nutnost regulace,“ konstatovala.

„Skutečně nemůžeme firmám důvěřovat v tom, že budou umělou inteligenci regulovat samy, a zvláště když i jejich vlastní interní řízení může být silně problematické,“ myslí si Gary Marcus, který se na Newyorské univerzitě zabývá umělou inteligencí. „Prosím neoklešťujte unijní nařízení o umělé inteligenci. Nyní ho potřebujeme více než kdy jindy,“ dodal.