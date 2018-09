Rozhovory o podobě brexitu musí výrazně pokročit, vzkazují Londýnu lídři EU | E15.cz

Aby bylo možné v říjnu dojednat a v listopadu z unijní strany potvrdit dohodu o rozluce, je podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska nutná domluva na funkční a právně závazné pojistce pro vyřešení situace na hranicích mezi Irskem a britským Severním Irskem. Řádný říjnový summit EU Tusk dnes před novináři dokonce označil za „okamžik pravdy“.

Tusk dnes připustil, že klíčem k úspěchu je kompromis z obou stran. „Ale musí být jasné, že jsou body, kde pro nás kompromis není možný - to jsou naše základní svobody a jednotný trh,“ upozornil zároveň. Problém irské hranice je pro EU27 prioritou, ale k jejímu vyřešení není třeba jen dobrá vůle a přátelská atmosféra, ale také jasné a přesné garance. „Bez jasného řešení irské otázky a celého kontextu našich budoucích obchodních vztahů by bylo složité si představit po říjnu nějaké pozitivní řešení,“ dodal Tusk. Pokud by se v listopadu summit uskutečnil, bude to podle něj nejpravděpodobněji v sobotu a neděli 17. a 18. listopadu.

Britská premiérka Theresa Mayová přislíbila, že její země v tomto kritickém bodě chystá nový návrh, který by měl být pro Brusel přijatelnější. "Uvidíte, v čem bude náš návrh spočívat...až s ním přijdeme," řekla po jednání. Zopakovala, že pro Londýn není přijatelná žádná varianta, která by vydělovala Severní Irsko z britského celního systému. Dodala, že pokud nebude smlouva respektovat jednotu Británie, může dojít na odchod z unie bez jakékoli dohody a britská strana na to bude připravena.

Německá kancléřka Angela Merkelová na svém vlastním briefingu hovořila podobně jako Tusk, když uvedla, že v říjnu očekává „významný posun“ v rozhovorech, aby bylo možné je v listopadu uzavřít. Podle hostitele nynějšího neformálního summitu, rakouského kancléře Sebastiana Kurze, je potřeba postoje Británie a zbylých 27 zemí EU sblížit, aby bylo možné se tvrdému brexitu vyhnout. Mayová s pohledem Londýna na vývoj jednání seznámila své partnery ve středu na závěr společné večeře, dnes u diskuse již nebyla.

Tusk dnes jednoznačně podpořil práci unijního vyjednavače Michela Barniera a jeho týmu. Premiérka Mayová se v noci na dnešek u večeře snažila podle diplomatů země přesvědčit, aby přiměly Barniera k větší pružnosti v rozhovorech.

Podle českého premiéra Andreje Babiše dali dnes prezidenti a premiéři najevo jednotu v přístupu k Londýnu. „Shodli jsme se, že není možné, aby Británie, která se rozhodla odejít z unie, profitovala ze stejných výhod jako ostatní členové, kteří zůstávají,“ řekl novinářům.

Pokud se oběma stranám včas nepodaří domluvit a ratifikovat "rozvodovou dohodu", upravující aspekty odchodu Británie z EU jako takového, nebudou platit ani její části, na kterých se již obě strany shodly. Tedy třeba přechodné období, finanční vyrovnání britských závazků, či ochrana práv občanů EU v pobrexitové Británii. „Tvrdý brexit“ by také nepochybně zkomplikoval teprve začínající jednání o budoucím uspořádání vzájemných vztahů.

Problémem v jednáních o dohodě je stále nevyřešená otázka režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Obě strany se tam chtějí vyhnout vzniku „standardní“ vnější hranice EU, není ale jasné, jak to přesně udělat v situaci, kdy Británie hodlá vystoupit z unijního jednotného trhu a trvá na vlastní celní a obchodní politice. S řešením, které by mělo být použito pro případ, že Londýn nenabídne jiný návrh, už přišla EU. Její plán „pojistky“, která by nakonec prakticky udržela Severní Irsko na evropském jednotném trhu, se ale britské straně líbí jen pramálo.

Evropská strana také mluví o potřebě přepracovat některé části návrhů na budoucí uspořádání vzájemných vztahů, se kterými Mayová nedávno přišla v Chequers. Kromě části týkající se právě vnitroirské hranice má EU výhrady k britským představám o budoucí hospodářské kooperaci. Unie naopak už nyní pozitivně hodnotí návrhy Británie související se spoluprací v zahraniční politice, obraně či bezpečnosti.