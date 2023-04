Ruskou ekonomiku čeká postupná primitivizace | e15.cz

Po více než roce od zahájení ruské války proti Ukrajině lze nejen hodnotit, jak vypadá z hlediska vojenského, ale zároveň se i pouštět do úvah o tom, jak se bude dál vyvíjet ruská ekonomika, píše server Info.cz. Zároveň je ale v takovém případě nutné okamžitě uvést, že každá předpověď je v takové situaci více než nebezpečná. Zatímco v případě technických věd či třeba chemie je možné říct, že dvě substance budou v určitém prostředí nějak reagovat, v případě společenských věd je taková predikce téměř nemožná. Nejenže to předpokládá odhad vývoje, ale i odhad reakcí a protireakcí jedinců či celých společností. V případě Ruska nestačí sledovat jen to, jak udeří sankce, ale i to, jaká protiopatření přijme ruská strana. A tak se dá pokračovat prakticky dokola.

Text původně vyšel na info.cz.