Ruská špionka Butinová přiznala, že chtěla získat informace o vlivných Američanech | E15.cz

Už dlouho se nám nedostalo takto hluboké sondy do fungování veřejnoprávních médií, jako při současné kauze kolem konce šéfa ČRo Vltava Petra Fischera. Nečekejte ode mě nějakou zběsilou obhajobu Fischera, protože Vltavu neposlouchám a absolutně nemám tušení kam a jestli vůbec se stanice posunula. Naposledy jsem s ní přišel do kontaktu, když jí poslouchala moje babička a to je tak před 20 lety. To jen pro upřesnění, že by v posledních dnech někdo mohl získat dojem, že Vltavu poslouchá každý. Neposlouchá, byť to nijak výrazně nesnižuje její důležitost.