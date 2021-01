Vakcína od Novavaxu má účinnost přes 89 procent | E15.cz

Kyjev přitvrzuje protiruské sankce

Ukrajinská vláda uvalí sankce na třináct ruských společností. Jedná se převážně o aerolinky, které čeká zákaz létat přes ukrajinské území. Píše o tom polský deník Rzeczpospolita. Nový zákon v podstatě znemožní jakoukoliv leteckou dopravu z Ruska na okupovaný Krym. Jedná se tak o další vyhrocení vztahů mezi Kyjevem a Moskvou od ruské anexe poloostrova před sedmi lety. Nařízení má začít platit od příští neděle a potrvá nejméně tři roky. Ještě ho však musí schválit Národní bezpečnostní rada a podepsat prezident Volodymyr Zelenskyj.

Skotská ekonomika se uzdraví až za tři roky

Skotské hospodářství se plně zotaví z následků koronakrize nejdříve v roce 2024. Řekla to ve čtvrtek skotská ministryně financí Kate Forbesová. Zároveň představila rozpočtové plány severní části Spojeného království na roky 2021 a 2022. Regionální vláda se chystá v tomto období zmrazit daň z příjmů a obecní daň, aby ulevila domácnostem. Investuje také dalších 800 milionů liber, asi 23,6 miliardy korun, do zdravotnického sektoru. Většina Skotů nesouhlasí s vystoupením Velké Británie z Evropské unie a tamní vládnoucí strana SNP hodlá v blízké době uskutečnit nové referendum o vyhlášení nezávislosti.

Akcie se vrátily k růstu

Akciové burzy ve Spojených státech se po středečním propadu ve čtvrtek opět vrátily k růstu. Vzhůru je táhly především velké technologické tituly jako je například Alphabet či Microsoft. Index S&P 500 se zvýšil o 0,98 procenta. Dow Jones se zvedl o 0,99 procenta a přesně půl procenta přidal Nasdaq Composite. Evropské akcie včera také převážně posilovaly. Nejvíce zpevnila pařížská burza o 0,93 procenta. Naopak britský benchmark FTSE 100 se jako jediný snížil, a sice o 0,63 procenta.

Pozitivní výsledky pro Novavax

Americká farmaceutická společnost Novavax oznámila, že její vakcína proti nemoci COVID-19 má na základě klinických testů provedených ve Velké Británii účinnost 89,3 procenta. Proti nakažlivější „britské“ mutaci koronaviru funguje v 85,6 procentech případů. To je sice o něco horší efektivita než jakou mají očkovací látky od Moderny a Pfizeru/BioNTechu. Je to ale výrazně lepší výsledek než v případě vakcíny od AstraZenecy. Akcie Novavaxu, které už od loňského roku raketově rostou, se včera zvýšily o dalších 2,16 procenta na 134,01 dolaru za akcii.

WATCH: General Motors plans to end the sale of gasoline and diesel-powered cars, SUVs and light pickup trucks by 2035 https://t.co/SchddcSYmd pic.twitter.com/4sdCuOtwMC