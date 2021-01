Asijským tygrem roku 2020 je Vietnam. Země se vyhnula recesi | E15.cz

Pandemický rok v Asii má velmi nečekaného vítěze. Nejvýkonnější ekonomikou na kontinentu se za uplynulých dvanáct měsíců pravděpodobně stane Vietnam. Jeho hrubý domácí produkt ani v jednom čtvrtletí roku 2020 nespadl do záporných hodnot a za celé období meziročně vyroste o 2,9 procenta.

Možné prvenství komunistického Vietnamu vypíchl server CNBC s tím, že je překvapivé i kvůli tomu, že se jinak jedná o celkem chudou zemi a její hospodářství je hodně závislé na cestovním ruchu, tedy sektoru, který v době koronakrize strádá snad nejvíc ze všech.

„Vietnamská ekonomika předvedla jeden z nejlepších výkonů v roce, kdy se zbytek světa nachází v hluboké recesi,“ uvedli v lednu ekonomové z Bank of America. Všechny asijské státy sice ještě nezveřejnily své hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál, přesto to podle dosavadního vývoje a odhadů expertů vypadá, že pozici Vietnamu na čele žebříčku nemá kdo ohrozit. Dokonce i tak vyspělá ekonomika jako je Japonsko se v loňském roce propadla o více než pět procent. Za vzor ostatním rozvojovým zemím dává Vietnam i Mezinárodní měnový fond (MMF).

Úspěch Hanoje je velmi zarážející, neboť Vietnamci nikdy nepatřili v regionu k premiantům. Někteří odborníci je dokonce podle CNBC stejně jako Čínu obviňují z falšování ekonomických dat. Současné HDP Vietnamu činí 10 755 dolarů na osobu, což je ve světě řadí až do druhé stovky na úroveň států jako je Ekvádor, Alžírsko nebo Kosovo. Země byla navíc loni zasažena prudkým úbytkem zahraničních turistů. Do Vietnamu jich od ledna do listopadu přijelo pouze 3,8 milionu, což znamená meziroční pokles o téměř 77 procent.

Kromě vládních restrikcí proti šíření nemoci COVID-19 cestovatele odradily také rozsáhlé povodně, které na podzim postihly populární turistické destinace - města Hue či Hoi An. Celé odvětví vietnamského cestovního ruchu v roce 2020 vydělalo v přepočtu jen asi 15,5 miliardy korun namísto očekávaných 755 miliard.

Podobně je na tom ostatně třeba i Thajsko, které se kvůli nedostatku turistů v minulém roce propadlo do těžké ekonomické krize. Vietnamské hospodářství se nicméně na rozdíl od toho thajského zvládlo z této rány vzpamatovat a způsobené ztráty ještě do konce roku dohnalo jinde.

Za pozitivními čísly stojí především silný výrobní sektor a export, kterému se i během pandemie nadále dařilo. Východoasijský stát totiž těží z obchodní války mezi USA a Čínou. Spousta podnikatelských aktivit se přesunula z Číny právě na jeho území. Vietnam loni uzavřel nové obchodní dohody s Velkou Británií a Evropskou unií, což by mělo zajistit, že jeho vývoz bude nadále vzkvétat i v následujících letech.

Bývalý prezident USA Donald Trump sice asijské zemi vyhrožoval sankcemi za údajné manipulování s kurzem vietnamského dongu vůči dolaru, nový šéf Bílého domu Joe Biden ale s největší pravděpodobností takto tvrdý postup nezvolí.

Vietnam se rovněž velice efektivně vypořádal s koronavirem. V zemi bylo dosud pozitivně testováno na COVID-19 pouze 1550 lidí a mrtvých je oficiálně 35, výrazně méně než ve většině ostatních zemí. A to Vietnam sousedí s Čínou, kde se nákaza objevila jako první. Zahraniční média to vysvětlují pohotovou reakcí vietnamské vlády na začátku pandemie a masovým nasazením sledovacích technologií, které by v demokratických režimech bylo velmi obtížné.

Dobré ekonomické výkony se od Vietnamců očekávají i v roce 2021. Bank of America zemi předpovídá růst HDP o 9,3 procenta. MMF a Světová banka o 6,7 procenta. V podstatě nebýt skomírajícího turistického ruchu, byl by na tom Vietnam už teď lépe než před pandemií. I tento sektor by se ale mohl během letoška alespoň částečně postavit na nohy.

„Koncem roku 2021 bude HDP Vietnamu jen asi o 1,5 procenta nižší než by bylo, kdyby se koronakrize nikdy nestala,“ myslí si Gareth Leather, expert na asijskou ekonomiku z mezinárodní poradenské společnosti Capital Economics.