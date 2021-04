Rusko vyhostilo české diplomaty. Čína vyzkouší digitální měnu | E15.cz

Ruská odveta za kauzu Vrbětice

Rusko vyhostí dvacet zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Zemi musejí opustit do dnešní půlnoci. Jedná se o reakci na sobotní vyhoštění 18 ruských diplomatů z Česka. Češi podezírají ruskou tajnou službu, že se v roce 2014 zapojila do výbuchu skladu munice ve Vrběticích, při němž zahynuli dva lidé. Ruské ministerstvo zahraničí označilo rozhodnutí Prahy za „akt nepřátelství“ a obvinilo Českou republiku ze snahy zalíbit se Spojeným státům, které minulý týden uvalily na Kreml nové sankce. Česko-ruské roztržky si všímají i velká světová média, například americký deník The New York Times, britská stanice BBC nebo katarská televize Al-Džazíra.

Sportovci vyzkouší virtuální jüan

Čína plánuje příští rok otestovat svoji digitální měnu na zimních olympijských hrách v Pekingu. S odvoláním na prohlášení vysokého představitele čínské centrální banky o tom informuje server CNBC. Podle něj by mělo být během turnaje umožněno platit virtuálním jüanem i zahraničním sportovcům a návštěvníkům. Čínská kryptoměna by se tak poprvé dostala do ruky cizincům. Digitální jüan je vyvíjen už od roku 2014. Čínská vláda letos spustila řadu pilotních projektů, díky nimž si jeho používání mohli vyzkoušet třeba maloobchodníci v Pekingu a Šen-čenu. Někteří komentátoři se domnívají, že virtuální jüan by mohl v budoucnu nahradit americký dolar jakožto světovou rezervní měnu.

Majitelé Asdy kupují restaurace Leon

Britští miliardáři Mohsin a Zuber Issovi, kteří vlastní například síť supermarketů Asda nebo čerpací stanice pohonných hmot EG Group, rozšiřují své portfolio. Bratři nově koupili za 100 milionů liber, tedy skoro tři miliardy korun, řetězec rychlého občerstvení Leon, jenž provozuje více než sedmdesát restaurací v USA a několika evropských státech, kromě Velké Británie třeba ve Španělsku, Norsku či Nizozemsku. Společnost rovněž vyrábí vlastní potraviny a kuchařky. Bratři Issové se zavázali otevřít nové restaurace a expandovat se značkou Leon do dalších zemí.

Komplikace pro Teslu

Americký výrobce elektromobilů Tesla řeší nepříjemný incident. V sobotu večer havaroval v Texasu jeden z jeho samořídících vozů 2019 Model S. Elektromobil narazil do stromu a během neštěstí zemřeli oba dva pasažéři na palubě, přičemž ani jeden z nich vozidlo neřídil. Zatím se však nepodařilo zjistit, zda měli zapnutého autopilota. Vyšetřování nehody stále probíhá, společnost jej nekomentovala. Šéf Tesly Elon Musk se ještě před pár dny chlubil, že jeho autopilotní systém má desetkrát nižší šanci havarovat než lidský řidič. Americké federální úřady však firmu kritizovaly, že nedělá dost pro zajištění bezpečnosti svých automobilů.

On my recent visit to Prague I have made clear #Czechia is our closest ally in #EU & #NATO. 🇸🇰 will always stand by 🇨🇿 whenever it is neccessary. My full support goes to @AndrejBabis for the decision to expel 18 members of the Russian Embassy as a reaction to #Vrbetice incident.