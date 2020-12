Salesforce koupil komunikační platformu Slack za 27,7 miliardy dolarů | E15.cz

Kšeftování s milostmi v Bílém domě

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států v úterý zahájilo vyšetřování zaměstnanců Bílého domu. Do médií prosákly dosud neověřené informace, že se prezident Donald Trump chystá těsně před odchodem z úřadu omilostnit několik lidí, aby zabránil jejich pozdějšímu stíhání. Trump již minulý týden udělil milost svému bývalému poradci Michaelu Flynnovi a údajně plánoval preventivně omilostnit i své tři nejstarší děti a také právníka Rudyho Giulianiho. Tvrdí to například deníky New York Times či Guardian. Trump i Giuliani zprávy označili za dezinformace.

Ostuda pro Orbánova muže

Maďarský europoslanec József Szájer, který je jedním ze zakladatelů konzervativní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána, v neděli nečekaně rezignoval na svou funkci. Nyní vyšlo najevo proč. Politik byl už v pátek přistižen belgickou policií v centru Bruselu na soukromém večírku v bytě s dalšími 24 lidmi, což tamní restrikce proti šíření nemoci COVID-19 nedovolují. Podle belgických médií šlo o sexuální orgie, kterých se zúčastnilo i několik diplomatů. Szájer se prý před policejní hlídkou pokusil uprchnout oknem a v jeho batohu se našly nelegální drogy. Devětapadesátiletý europoslanec svou rezignaci nejprve vysvětloval „duševní únavou z práce“, teprve později přiznal skutečný důvod.

S&P 500 a Nasdaq na nových maximech

Akciové indexy ve Spojených státech v úterý opět rostly. S&P 500 a Nasdaq Composite dokonce dosáhly na nové rekordy. První jmenovaný se zvýšil o 1,13 procenta na 3662,45 bodu. Druhý zpevnil o 1,28 procenta na 12 355,11 bodu. O 0,63 procenta posílil také index Dow Jones. Investoři zjevně doufají v brzkou dostupnost vakcíny proti koronaviru. O dvě procenta klesla cena ropy. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se totiž včera nedohodla na dalším vývoji omezení těžby. Optimismus vládl rovněž na burzách v západní Evropě. Nejvíce vyrostl britský FTSE 100, a sice o 1,89 procenta.

Technologický gigant se zvětšuje

Americká softwarová společnost Salesforce kupuje obchodní komunikační platformu Slack. Salesforce za ni zaplatí 27,7 miliardy dolarů, tedy asi 603 miliard korun. Dochází tak k jedné z největších transakcí v technologickém odvětví za poslední roky. Marc Benioff, šéf Salesforce označil dohodu za „spojení, vyrobené v nebi“. O koupi platformy měl v minulosti zájem i Microsoft, nakonec však místo toho začal vyvíjet své vlastní. Kvůli tomu Slack nikdy neprorazil mezi největší technologické hráče. Letos na jaře měl 12,5 milionu uživatelů. Sloučení se Salesforce by mělo výrazně prospět oběma značkám.

