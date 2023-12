Šéfové Evropské unie se v Pekingu setkali s čínským prezidentem

Na jednodenní návštěvu do Číny dorazil i předseda Evropské rady Charles Michel a šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Evropští představitelé se mají setkat nejen s prezidentem, ale také s premiérem Li Čchiangem. Probírat by měli současné vztahy mezi Evropskou unií a Čínou i mezinárodní otázky, včetně válečné agrese Ruska vůči Ukrajině a situace na Blízkém východě. Společné vyjádření se očekává až na závěr návštěvy, v odpoledních hodinách středoevropského času.

In Beijing for the EU-China Summit.



It’s my 2nd visit to China this year and an opportunity to have open, frank discussions.



Ours is a significant but complex economic and geopolitical relationship.



The result of our talks will impact the prosperity & security of our people. pic.twitter.com/TUypusDdaK