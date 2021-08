Hackeři ukradli kryptoměny za třináct miliard korun | E15.cz

Bidenův balíček dostal v Senátu zelenou

Americký Senát definitivně schválil dlouho vyjednávaný balíček investic do infrastruktury v objemu jednoho bilionu dolarů, skoro 22 bilionů korun. Výsledek hlasování je vítězstvím především pro prezidenta USA Joea Bidena, jenž se snažil plán prosadit horní komorou amerického Kongresu několik posledních měsíců. Více než polovina investic je určená na rozvoj amerických dálnic, hromadné dopravy, internetového pokrytí a vodního hospodářství. Vedle senátorů z Bidenovy Demokratické strany balíček podpořilo i devatenáct republikánů. Návrh nyní poputuje do Sněmovny reprezentantů, která o něm bude hlasovat nejspíš až v září.

Evropské země chtějí vracet migranty

Šest států Evropské unie trvá na vracení nelegálních migrantů zpátky do Afghánistánu, navzdory přetrvávajícímu válečnému konfliktu v této zemi a nedávným územním ziskům radikálního hnutí Tálibán. Jedná se o Německo, Rakousko, Dánsko, Belgii, Nizozemsko a Řecko. Země společně napsaly Evropské komisi, že zdržování deportací vyšle špatný signál a bude Afghánce ještě více motivovat k pokusům dostat se do Evropy. K pozastavení některých deportací vyzval minulý týden Evropský soud pro lidská práva. Švédsko, Norsko a Finsko přestaly vracet afghánské uprchlíky do vlasti v červenci. S velkým přívalem migrantů přes Bělorusko se aktuálně potýkají pobaltské republiky. Lotyšská vláda dnes kvůli tomu vyhlásila ve třech krajích a v pohraničním městě Daugavpils nouzový stav.

Americké akcie uzavřely smíšeně, evropské rostly

Akciové trhy ve Spojených státech se v úterý na směru neshodly. Index Dow Jones zpevnil o 0,46 procenta a širší S&P 500 přidal 0,1 procenta. Nasdaq Composite nicméně o 0,49 procenta oslabil. O tři procenta zdražila ropa. Cena zlata uzavřela na červené nule. Bitcoin se i ve středu ráno držel nad hodnotou 45 tisíc dolarů. Burzy v západní Evropě za včerejšek posílily. Nejvíce britský index FTSE 100, který se zvýšil o 0,4 procenta. V zisku uzavřel i francouzský CAC 40 (+ 0,1 procenta), německý DAX (+ 0,16 procenta) a celoevropský Stoxx Europe 600 (+ 0,35 procenta).

Velká kryptoměnová loupež

V noci na dnešek došlo k jedné z největších krádeží v historii kryptoměnového trhu. Neznámá skupina hackerů odcizila tisíce digitálních aktiv za 600 milionů dolarů, zhruba třináct miliard korun. Většinu ukradených virtuálních platidel tvoří etherea a binance coiny. Kyberútočníkům se prý podařilo objevit slabinu v zabezpečení blockchainové platformy Poly Network. Ta vyzvala hackery na Twitteru k navázání komunikace a navrácení aktiv. Generální ředitel největší kryptoměnové burzy Binance Čchang-pcheng Čao řekl, že jeho společnost spolupracuje s bezpečnostními partnery a snaží se poškozeným majitelům kryptoměn pomoci. Nemůže však garantovat, že se pachatele podaří vypátrat.

Heard about the Czech firm sold for over eight billion dollars? Interestingly Avast was formed in 1988, before the fall of communism. https://t.co/tMpKIQ4Q98