Severní Korea vyslala do Ruska své jednotky. Ukrajinské, jihokorejské a americké zdroje hovoří o 10 až 12 tisících vojáků. Kyjev a jeho spojenci očekávají, že Severokorejci budou nasazeni v bojích, a obávají se další eskalace války. Ruský prezident Vladimir Putin přítomnost vojáků na území Ruska nepopřel a prohlásil, že si vyhrazuje právo je nasadit. Co víme o jejich pohybu? Co si Kim Čong-un slibuje od zapojení do téměř tři roky trvajícího konfliktu? A z jakého důvodu se Putin obrátil na nechvalně známou asijskou totalitní zemi?

Kde se vojáci nacházejí

Severokorejské jednotky byly podle Ukrajinců původně nasazeny k výcviku na ruském Dálném východě. Někteří vojáci už ale dorazili do ruské Kurské oblasti poblíž hranic s Ukrajinou. Server Ukrajinska pravda uvedl, že v posledním říjnovém týdnu Moskva rozmístila na hranicích s Ukrajinou až 7000 Severokorejců. Podle Spojených států je v ruské Kurské oblasti aktuálně asi 8000 vojáků z Korejské lidově demokratické republiky (KLDR).

Do Kurské oblasti v srpnu překvapivě pronikla ukrajinská armáda a ovládá tam několik stovek kilometrů čtverečních. Rusové chtějí oblast znovu dobýt a mohli by se při tom spoléhat na podporu Severokorejců. Podle ukrajinských médií se právě zde v nejbližších dnech čeká jejich společný útok.

K čemu jsou Putinovi Severokorejci

Rusko na Ukrajině utrpělo vysoké ztráty. Od začátku invaze v únoru 2022 zahynulo na 600 tisíc ruských vojáků, uvedl minulý týden generální tajemník NATO Mark Rutte. Nasazení sil z KLDR je podle něj aktem zoufalství. Rusko „není v pozici, aby udrželo svůj útok na Ukrajinu bez zahraniční podpory“, uvedl Rutte. Ani jedna ze stran však ztráty nezveřejňuje, jedná se pouze o neověřené odhady.

Putin se při nasazení severokorejských vojáků také nejspíš odkazuje na pakt o vzájemné obraně, který spolu obě země letos uzavřely. Dohoda stanoví, že pokud bude jedna země vystavena „ozbrojené invazi“, druhá poskytne „vojenskou a jinou pomoc všemi prostředky, které má k dispozici“.

Rusko testuje reakci Západu

V Rusku jsou pravděpodobně speciálně vycvičené severokorejské jednotky, předpokládají jihokorejské tajné služby. Zatím není jasné, jak a kde přesně budou nasazené. „Severokorejská armáda je určena k boji na Korejském poloostrově, nikoli k nasazení v zahraničí,“ řekl listu Deutsche Welle (DW) Mark Cancian, hlavní poradce programu mezinárodní bezpečnosti amerického Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Podle něj by Severokorejci mohli být pověření speciálními úkoly, například v oblasti logistiky nebo v souvislosti se severokorejskými raketami dodávanými do Ruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je přesvědčen, že severokorejští vojáci budou vysláni na frontu. Rusko podle Zelenského testuje reakci Západu. Pokud bude slabá, Zelenskyj očekává, že Moskva zapojí do bojů ještě více vojáků z KLDR. „To už nebude jen kontingent, ale dvě armády bojující proti jediné armádě Ukrajiny,“ dodal. Rusko podle ukrajinského prezidenta navíc připravuje dohodu se Severní Koreou o nasazení „velkého počtu civilistů“ na práci v ruských zbrojovkách.

Stane se KLDR další stranou konfliktu?

Rusko vedením války proti Ukrajině porušuje mezinárodní právo. Pokud by KLDR podpořila ruskou invazi vlastními vojáky, „pak by rovněž jednala v rozporu s mezinárodním právem“, upozornil pro server DW Claus Kress, profesor trestního a mezinárodního práva na Kolínské univerzitě. Je podle něj přitom jedno, zda budou Severokorejci nasazeni v ruské Kurské oblasti, v regionech anektovaných Moskvou nebo jinde na Ukrajině.

Jestli se KLDR stane jednou ze stran konfliktu, závisí na velitelských pravomocích. „Pokud by Rusko mělo výhradní velení, činy těchto vojáků by byly podle mezinárodního práva přičitatelné výhradně Rusku,“ uvedl Kress. Severní Korea by podle něj v tomto případě, přestože by se její vojáci přímo účastnili bojů mezi Ruskem a Ukrajinou, nebyla jednou ze stran konfliktu. Kdyby si ale KLDR ponechala velení nad svými vojáky, bylo by to něco jiného. V takovém případě by se podle Kresse mohla Ukrajina bránit i na severokorejském území „v nezbytném a přiměřeném rozsahu“, tedy podniknout vojenskou akci proti Severní Koreji.

Kim může získat peníze i technologie

Pchjongjang se do zahraničních válek zapojuje jen zřídka, a to kvůli dlouhodobému přesvědčení, že jeho vojáci by měli zůstat ve své vlastní zemi, kde je režim může indoktrinovat. Vysláním Severokorejců do Kurské oblasti vyvolává otázku, co za to KLDR získá. Je velmi nepravděpodobně, že by dva tajnůstářské státy, na které se vztahují přísné mezinárodní sankce, podmínky dohody prozradily. Zatímco Putinovy potřeby jsou jasné, Kimova motivace může zůstat zahalena tajemstvím.

Moskva by Pchjongjangu mohla poskytnout obrovské sumy peněz i jaderné know-how. KLDR do Ruska vysílá pracovníky dlouhodobě, hlavně dřevorubce a stavaře, a ti zajišťují přísun cenné zahraniční měny, která pomáhá Kimovi udržet se u moci. Očekává se, že vojáci si v Rusku vydělají mnohem víc než dělníci, většina jejich peněz však půjde režimu. Jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS) minulý týden uvedla, že Rusko by mělo každému severokorejskému vojákovi platit měsíčně asi 2000 dolarů (přes 46 tisíc korun), což je celkem 20 milionů dolarů měsíčně pro 10 tisíc vojáků, napsal list The Washington Post.

Pchjongjang podle NIS požádá Moskvu o špičkové technologie pro své raketové a jaderné programy. Washington a Soul se konkrétně obávají, že by Rusko mohlo Severní Koreji pomoci zmenšit jaderné hlavice tak, aby se vešly na její rakety. To by zásadně změnilo bezpečnostní situaci v severovýchodní Asii.

Vyslání vojáků do aktivní bojové zóny Kimovi také nabízí vzácnou příležitost zlepšit konvenční schopnosti své armády. Severokorejci by se díky zapojení do konfliktu mohli například naučit ovládat bezpilotní letouny na moderním bojišti, uvedl americký Institut pro studium války.

Severní Korea posiluje vztahy s Ruskem v době, kdy stupňuje nepřátelské akce vůči Jižní Koreji. Pchjongjang se patrně snaží využít rostoucího sbližování s Moskvou ke snížení své závislosti na Číně. Nižší vliv Pekingu ale může destabilizovat Korejský poloostrov a ohrozit širší asijsko-pacifický region. Zapojení KLDR do ruské invaze také zvyšuje věrohodnost a účinnost jejích hrozeb vůči Jižní Koreji.