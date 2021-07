Záplavy, požáry, hurikány a tornáda působí stále větší škody | E15.cz

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) na jaře varovala, že přírodní katastrofy jsou v současnosti třikrát častější, než bývaly v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Zatímco počet geofyzikálních pohrom jako jsou zemětřesení zůstává stabilní, množí se především výskyt událostí souvisejících s počasím a vodou.

„V žádném jiném okamžiku historie zemědělsko-potravinářské systémy nečelily takové přehlídce nových a bezprecedentních rizik, jako jsou rozsáhlé ohně, extrémní počasí, nezvykle velké roje sarančat a nové biologické hrozby, jako je COVID19,“ uvedla agentura ve své zprávě. „Nikdy se neodehrávaly v takové intenzitě, frekvenci a komplexnosti,“ dodala.

Varováním byl rovněž uplynulý rok ve Spojených státech, kde se podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) stalo 22 událostí, jejichž jednotlivá škoda se pohybovala v řádech miliard dolarů. Na jihu USA šlo především o silné hurikány, na západě o lesní požáry, ve zbytku země pak o tornáda a různé bouře. Předchozí rekord byl šestnáct katastrof, tento počet připadl na roky 2011 a 2017.

Ani výhled není optimistický. Jen v současnosti je na světě několik míst, která se potýkají s extrémním počasím. Tchaj-wan se vzpamatovává z mimořádného sucha, Brazílie zatím to štěstí neměla. V některých jejích státech je situace nejhorší za dlouhé dekády. Evropa v posledních týdnech zažívá silné bouřky s vichřicemi, krupobitím i tornády.

V části USA a zejména v Kanadě panuje nebývalé vedro, teploty se tam šplhají k padesáti stupňům Celsia. V Kalifornii je tak velké sucho a lesní požáry v některých státech vypukly dříve, než je obvyklé. V Texasu, kde v únoru nebyl dostatek elektřiny kvůli mrazům, nyní zažívá přenosová soustava nápor v důsledku snahy klimatizovat domy a různé objekty.

„A to jsme stále daleko od vrcholu sezóny požárů a sucha,“ řekl listu The New York Times klimatolog z University of California Daniel Swain. „Bude to pravděpodobně horší, než lepší,“ dodal.

Podobnou rétoriku používá v aktuální, do médií uniklé pracovní verzi zprávy Mezivládní panel OSN pro změny klimatu (IPCC). „To nejhorší teprve přijde a ovlivní životy našich dětí a vnoučat mnohem víc, než naše,“ píše se v ní. Škody, způsobené mnohočetnými klimatickými riziky dopravě, energetice, průmyslu a sociální infrastruktuře by se mohly v Evropě do roku 2030 ztrojnásobit a do roku 2100 zvýšit desetinásobně, zdůrazňuje studie.

Varovný prst ale zvedají i ekonomové. Společnost Moody's Analytics tento měsíc uvedla, že americké banky nejsou dostatečně připraveny na hrozby, které přinášejí změny klimatu.

„Přestože pandemická rizika zřejmě v krátkodobém či střednědobém výhledu ustoupí, vynořuje se jedna riziková oblast, která bude v čase jenom narůstat: změna klimatu,“ konstatovala. Podotkla, že různé sektory od energetiky po zemědělství zažívají kvůli přírodním katastrofám vážné problémy a odstávky, což má negativní dopady na ekonomiku.

Zajišťovna Munich Re na jaře varovala, že banky mohou do budoucna čelit problémům s hypotékami nedostatečně pojištěných nemovitostí a poklesem cen pozemků v oblastech, které se potýkají s častou nepřízní počasí.

Populárně vědecký magazín Scientific American podotkl, že celé odvětví pojišťovnictví nyní věnuje velké úsilí tomu, aby porozumělo, jak klimatické změny ovlivňují frekvenci a intenzitu tornád, hurikánů a dalších ničivých živlů.

„Změna klimatu není abstraktní. Ve statistikách, které zpracováváme pro odvětví, vidíme, že už zde je. Velmi nás zaměstnává snaha pochopit ji,“ prohlásil Thomas Holzheu, ekonom Swiss Re Institute, tedy výzkumného oddělení zajišťovny.