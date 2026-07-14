Slovensko žaluje Leo Express kvůli dotacím. Po dopravci chce zpět desítky milionů korun
- Ministerstvo dopravy na Slovensku soudně vymáhá od slovenské divize českého dopravce Leo Express částku téměř 2,5 milionu eur (přes 60 milionů korun).
- Tu mu podle státu vyplatilo navíc proti jeho nároku za přepravu cestujících v rámci závazku veřejné služby.
- Dopravce závazek neuznal a spor blíže nekomentoval, napsal v úterý Denník N.
Leo Express na Slovensku s finanční podporou státu přepravuje cestující od prosince 2023 na regionální trati mezi Bratislavou a Komárnem.
„Pohledávka vyplynula z Protokolu o vyúčtování Smlouvy o dopravních službách ve veřejném zájmu za rok 2024. Protože Leo Express odmítl tuto pohledávku uznat, ministerstvo se domáhá svých práv soudní cestou," uvedlo slovenské ministerstvo dopravy.
Dopravce uvedl, že soudní spor neohrožuje dobré vztahy a výsledky, které má společně s ministerstvem dopravy. Dříve záležitost označil za interpretační spor. Podle listu se také ohradil vůči konkurenčnímu dopravci RegioJet, jehož majitel Radim Jančura slovenské ministerstvo dopravy už dříve upozornil, že při vyplácení peněz Leo Expressu pochybilo. Vlakovou dopravu na uvedené regionální slovenské trati v minulosti zajišťoval právě RegioJet, a to rovněž v rámci závazku veřejné služby.
Denník N také napsal, že v uvedené záležitosti mohli na začátku pochybit úředníci na slovenském ministerstvu dopravy. Ti připravují dílčí smlouvy, na jejichž základě pak stát dopravci vyplácí peníze za přepravu cestujících v rámci závazku veřejné služby.