Evropská unie připravuje návrh, který by mohl vést ke zmrazení peněz, jež má Slovensko získat z evropských fondů. Brusel tak chce reagovat na porušování demokratických norem, ke kterému v zemi dochází, napsala s odvoláním na svůj zdroj agentura Bloomberg. Také zdroje potvrdily, že v případě Slovenska chystá Evropská komise zahájit takzvané řízení o porušení unijního práva.

Konkrétně prý komisi vadí zejména rozpuštění elitního útvaru slovenské prokuratury ÚSP, který měl na starosti nejzávažnější kriminalitu. Podle své mluvčí Evropská komise nyní analyzuje nedávné reformy na Slovensku a posudek brzy zveřejní, žádné další rozhodnutí zatím přijato nebylo.

Celý proces je teprve v počáteční fázi a bude podle Bloombergu vyžadovat souhlas šéfky unijní exekutivy Ursuly von der Leyenové, nicméně Evropská komise by nejspíš chtěla řízení spustit ještě do konce svého mandátu, tedy v příštích týdnech. Poté, patrně na počátku listopadu či prosince, se totiž ujme funkce nová Evropská komise v jiném složení a celý proces by mohl být odložen.

Jednou z možností, které komise má, je využití takzvaného mechanismu podmíněnosti, který umožňuje zmrazit financování, pokud jsou v ohrožení unijní peníze. V případě Slovenska by to mohlo znamenat zmrazení části z 12,8 miliardy eur (320,4 miliardy Kč) z kohezních fondů, které jsou zemi přiděleny z rozpočtu EU. Zhruba 80 procent všech veřejných investic na Slovensku je přitom financováno z fondů EU, podotkla agentura Bloomberg.

Evropská komise, která stav vlády práva na Slovensku jasně kritizovala už v červenci, v minulosti mimo jiné žádala Bratislavu, aby ÚSP nerušila bez důkladného uvážení. Letošní rozhodnutí slovenského parlamentu o rozpuštění prokuratury a o významných změnách ve slovenském trestním právu včetně snížení trestních sazeb za korupci či ekonomickou kriminalitu schválil v červenci slovenský ústavní soud.

Kabinet premiéra Roberta Fica, který rozpuštění speciální prokuratury navrhl, se podle opozice tímto krokem snažil zajistit beztrestnost pro stíhané osoby s vazbami na nynější vládní koalici. Vláda na Slovensku také prosadila nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, kterým podle opozice chce kabinet tuto stanici ovládnout.

Od roku 2021 má rozpočet Evropské unie dodatečnou úroveň ochrany v případech, kdy porušení zásad právního státu ovlivňuje finanční zájmy EU, případně hrozí, že je ovlivní. Jedná se o takzvaný obecný režim podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU, známý také jako nařízení o podmíněnosti. Tento režim podmíněnosti umožňuje EU přijímat určitá opatření (například pozastavit platby) a chránit tak rozpočet.

V rámci nařízení o podmíněnosti navrhne Evropská komise Radě EU vhodná a přiměřená opatření v případě, že porušení zásad právního státu v daném členském státě ohrozí finanční zájmy EU. Rada poté přijme konečné rozhodnutí ohledně návrhu opatření. Právě tento postup nastal v případě Maďarska na konci roku 2022, kdy bylo rozhodnuto, že Evropská komise bude blokovat veškerých 22 miliard eur (550,7 miliard korun) z kohezních fondů Evropské unie určených pro Maďarsko, dokud maďarská vláda nesplní podmínky související s nezávislostí justice, akademickými svobodami, právy LGBTQ+ komunity a azylovým systémem.

„Komise v současné době analyzuje potenciální dopady novely slovenského trestního zákoníku i s ohledem na nález Ústavního soudu ze dne 4. července 2024 a legislativní novelu trestního zákoníku ze dne 16. července. Své posouzení komise včas dokončí,“ sdělila mluvčí komise Veronica Favalliová. „Pokud jde o nařízení o podmíněnosti, každou situaci posuzujeme individuálně a v současné době máme jen jeden případ, který se týká Maďarska,“ dodala. Analýza situace na Slovensku i nadále probíhá, proto se nyní žádné „politické schválení či další aktivace tohoto nařízení“ nečeká, doplnila mluvčí.