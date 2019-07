Slovenský úřad pozastavil tendr na armádní vozidla. Podle opozice je šitý na míru skupině kolem Zetoru | E15.cz

Slovenský úřad pro veřejné zakázky (ÚVO) pozastavil tendr ministerstva obrany na nákup maximálně 424 víceúčelových taktických vozidel 4x4. Vyplývá to ze čtvrtečního oznámení ministerstva obrany, které v červnu požádalo ÚVO o kontrolu soutěže. Důvody rozhodnutí ÚVO nejsou známy. Opozice dříve tvrdila, že podmínky tendru jsou nastaveny ve prospěch vozidla Gerlach ze skupiny HTC Investments, do které patří také český výrobce traktorů Zetor.

Tendr na nákup obrněných vozidel 4x4 v hodnotě do 321 milionů eur (8,2 miliardy korun) vypsalo ministerstvo obrany na začátku června. Lhůtu na předkládání nabídek do tendru úřad později prodloužil o více než dva týdny do 18. července, a to z toho důvodu, že požádal ÚVO o kontrolu soutěže. Ministerstvo tehdy uvedlo, že v případě potvrzení pochybení je připraveno tendr zrušit.

Stínový ministr obrany za opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Jaroslav Naď dříve tvrdil, že tendr je nastaven ve prospěch vozidla Gerlach, jehož prototyp loni na veletrhu obranné techniky IDEB v Bratislavě představila společnost Zetor Engineering Slovakia. Na projektu spolupracovala také její partnerská česká firma Zetor Engineering CZ, která také patří do skupiny HTC Investments.

Slovenští vojáci dříve provedli zkoušky osmi různých značek obrněných a taktických vozidel. Do testů na Slovensku byly zařazeny kromě vozu Gerlach také například vozidlo Patriot od skupiny Czechoslovak Group a vozidlo Ajban 440A, na jehož produkci či marketingu se ve spolupráci s arabským výrobcem vojenských vozidel NIMR podílí český státní podnik VOP CZ.

Slovensko v rámci rozsáhlé modernizace zastaralé armádní techniky připravuje také nákup 81 větších obrněnců typu 8x8 v hodnotě 417 milionů eur (10,6 miliardy korun). V tomto projektu, který opozice označila za netransparentní, si ministerstvo obrany za partnera vybralo finskou společnost Patria, se kterou postavilo transportér s označením Vydra. Nákup těchto obrněnců slovenská vláda zatím neschválila.