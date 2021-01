Sněmovna jedná o impeachmentu Trumpa. Pro jsou i někteří republikáni | E15.cz

Na hlasování o obžalobě, neboli impeachmentu, se možná bude čekat až do pozdního odpoledne washingtonského času (okolo půlnoci SEČ).

Trumpa už za sedm dní v Bílém domě vystřídá vítěz podzimních voleb Joe Biden, špičky Demokratické strany nicméně trvají na tom, že jeho počínání z minulého týdne vyžaduje radikální reakci. Před zahájením schůze Kongresu k výsledkům prezidentských voleb Trump vyzýval své příznivce, aby se vydali na Kapitol, přičemž hovořil o potřebě „bojovat jako o život“. Dav jeho stoupenců se následně pustil do střetů s policisty a vnikl do sídla Kongresu, nepokoje si vyžádaly pět mrtvých.

Dnešní jednání sněmovny provází nevídaná bezpečnostní opatření. Fotky reportérů z Kongresu a jeho okolí ukazují hlídkující skupiny vojáků a další desítky až stovky členůozbrojených silodpočívajících na chodbách uvnitř Kapitolu. Mobilizace vychází z obav z dalších násilností i vzhledem k nadcházející inauguraci Bidena.

