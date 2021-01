Sněmovna jedná o impeachmentu Trumpa. Pro jsou i někteří republikáni | E15.cz

Návrh ústavní žaloby, který souvisí s nedávným napadením Kapitolu, by mohl být schválen okolo 16:00 washingtonského času (22:00 SEČ).

Trumpa už za sedm dní v Bílém domě vystřídá vítěz podzimních voleb Joe Biden, špičky Demokratické strany nicméně trvají na tom, že jeho počínání z minulého týdne vyžaduje radikální reakci. Před zahájením schůze Kongresu k výsledkům prezidentských voleb Trump vyzýval své příznivce, aby se vydali na Kapitol, přičemž hovořil o potřebě „bojovat jako o život“. Dav jeho stoupenců se následně pustil do střetů s policisty a vnikl do sídla Kongresu, nepokoje si vyžádaly pět mrtvých.

„Víme, že prezident Spojených států nabádal k této vzpouře... Je jasnou a bezprostřední hrozbou pro zemi, kterou všichni milujeme,“ citovala Pelosiovou americká média. „Prezident musí být obžalován a jsem přesvědčená, že Senát jej musí odsoudit,“ uvedla demokratická šéfka sněmovny.

Pelosiová vystoupila na úvod hlavní dvouhodinové rozpravy o vznesení ústavní žaloby, neboli impeachmentu prezidenta. Účastníky nepokojů z minulé středy označila za „domácí teroristy“.

Za republikány následně vystoupil jeden z nejvěrnějších Trumpových spojenců v Kongresu Jim Jordan. „Měli bychom se soustředit na sjednocování země. Místo toho demokrati podruhé obžalují prezidenta, týden předtím, než opustí úřad,“ řekl. Podobně jako další odpůrci impeachmentu z řad republikánů se podrobněji nevyjádřil k samotnému obvinění, že Trump burcoval své příznivce k násilnostem.

Hlavní dnešní hlasování, které přijde na řadu po ukončení aktuální diskuse, by mohlo trvat i 45 minut. Po vyhlášení jeho výsledku bude Trump s největší pravděpodobností prvním americkým prezidentem, který má na kontě dva impeachmenty.

Dnešní jednání sněmovny provází nevídaná bezpečnostní opatření. Fotky reportérů z Kongresu a jeho okolí ukazují hlídkující skupiny vojáků a další desítky až stovky členůozbrojených silodpočívajících na chodbách uvnitř Kapitolu. Mobilizace vychází z obav z dalších násilností i vzhledem k nadcházející inauguraci Bidena.

