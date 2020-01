Globální oteplování ničí lyžování v Alpách | E15.cz

Výkyvy počasí v souvislosti s postupující změnou klimatu začínají být nekompromisní. Do konce století mohou slavné alpské sjezdovky, které se nacházejí v nižších nadmořských výškách, přijít o většinu své sněhové pokrývky. Tvrdí to studie Ústředního ústavu pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni. Znamená to nepříjemnou zprávu pro provozovatele tamních zimních středisek, kteří tak mohou přijít o velkou část svých příjmů. Své síly tak některá centra upnou spíše na letní sezónu, předpověděla agentura Bloomberg.