Raketa Falcon 9 měla ze startovací rampy 39A Kennedyho vesmírného střediska odstartovat už v předchozích týdnech, plán ale překazilo nepříznivé počasí. Oblačnost odlet provázela i dnes a vyžádala si odložení startu o necelé dvě hodiny. Polaris Dawn nakonec odstartovala krátce před 11:30 SELČ.

Mise má poprvé v historii umožnit soukromým cestujícím opustit vesmírnou loď a vydat se ve skafandru do volného vesmíru. Velitelem mise je Isaacman, který se do vesmíru podíval už v roce 2021. Spolu s ním se do kosmického plavidla nalodil Scott Poteet, pilot s dvacetiletou zkušeností z amerického letectva, Sarah Gillisová, která by s Isaacmanem měla vystoupit do volného prostoru, a Anna Menonová, dvě vedoucí techničky kosmických operací společnosti SpaceX.

Astronauti stráví ve vesmíru šest dní. Crew Dragon nejprve vystoupá do výšky 1400 kilometrů, což je největší vzdálenost pilotovaného letu od Země od ukončení amerického lunárního programu Apollo, aby pak klesla zpět na nižší oběžnou dráhu. Během mise posádka provede desítky experimentů, očekávaný zlatý hřeb - výstup do volného prostoru - je plánovaný na třetí den, tedy na čtvrtek.

Crew Dragon nemá přetlakovou komoru, takže před historickým výstupem bude odtlakována celá kabina. Všichni členové posádky si proto vyzkouší nové bíločerné skafandry od SpaceX, které pak plně otestují Isaacman a Gillisová mimo prostor lodi. Ve výstupech se budou střídat, přičemž v kosmu se podle agentury AP budou vždy rukou nebo nohou dotýkat lodi nebo připojené podpůrné konstrukce. K modulu je také bude poutat zhruba 3,5 metru dlouhé lano.

Výstupy do volného kosmu dosud absolvovali jen astronauti vládních agentur ze Spojených států, Sovětského svazu a Ruska, Kanady, Číny a ze zemí zastoupených Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Za použití amerických a ruských skafandrů bylo od vzniku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) v roce 2000 uskutečněno více než 270 výstupů do volného prostoru.

Crew Dragon se na své cestě bude potýkat mimo jiné i s intenzivními dávkami radiace, které by mohly ohrozit posádku i vybavení lodi. Záření bude na palubě měřit zařízení HERA, který vyvinul americký Národní úřad pro vesmír a letectví (NASA). Ten funguje díky integraci modulu s čipem Timepix, který vyrábí česká společnost ADVACAM.

„Radiační kamery s nízkou spotřebou energie, které ADVACAM vyrábí, mohou škodám pomoci zabránit. Dokážou sledovat každou částici a určit její typ a energii. Data také pomůžou lépe popsat dopady radiace na člověka při pobytu ve vysoké vzdálenosti od země,“ uvedla česká firma.