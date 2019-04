Španělské volby vyhráli socialisté, k vytvoření vlády budou potřebovat více koaličních partnerů | E15.cz

Španělští socialisté vyhráli předčasné parlamentní volby, které v politicky roztříštěné zemi provázela nebývale vysoká účast. Po sečtení více než 96 procent okrsků získali téměř 29 procent hlasů. S ohledem na zisky ostatních stran to pro premiéra Pedra Sáncheze znamená, že k sestavení případné levicové vládní koalice bude potřebovat více než jednoho partnera. Do parlamentu poprvé pronikla protiimigrační strana Vox, která by podle průběžného sčítání hlasů měla v 350členném Kongresu získat 24 mandátů.