Spolkovou republiku tíží podnikatelská nálada pod psa, obavy prohlubuje brexit i Trump | E15.cz

Všechno špatně, recese se blíží – hlásí německá média, co se objevila nejnovější čísla o vývoji ekonomiky, především zpráva o špatné situaci na trhu práce. Německu chybějí pracovní síly, nejen ty nekvalifikované, což se odrazilo i v poklesu podnikatelské nálady. Podle mnichovského institutu Ifo šéfové firem v Německu nevěří, že by se ekonomika a jejich podnikání dokázaly brzy plně rozjet. „Nálada v řídicích patrech německé ekonomiky se dál ochladila,“ prohlásil ředitel Ifo Clemens Fuest a připomněl, že nálada k podnikání je nejhorší za pět let.