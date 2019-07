Do roku 2030 by v Česku mělo jezdit 250 tisíc elektromobilů. K tomu se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka nutné vybudovat síť asi 25 tisíc nabíjecích stanic. Část z nich vybuduje stát, část soukromí investoři. „Premiér Babiš a další odborníci ale mají obavu, aby stát své investice do elektromibility nepřepískl. Jeho úlohou není podporovat jen jednu oblast a konkrétní producenty, ale vytvořit takový ekosystém, který by podpořil i výrobce vodíkových a LPG pohonů či hybridů," říká Havlíček v rozhovoru pro Info.cz.