Španělská levicová aliance Sumar, která je součástí vládní koalice, chce zablokovat v přístavu nákladní loď Borkum, která převáží zbraně z Indie. Vládní uskupení tvrdí, že zbraně na palubě lodi nakonec dostane Izrael. Podle španělského ministerstva dopravy to ale není pravda a vojenský náklad míří do Česka, napsala dnes agentura Europa Press. Loď by měla zakotvit v přístavu na jihu Španělska v příštích několika hodinách. ČTK se snaží získat vyjádření českého ministerstva obrany.