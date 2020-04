Pozornost ke střední Evropě může být v EU po pandemii menší | E15.cz

Před měsícem vyvolal velkou mezinárodní pozornost postup kabinetu Viktora Orbána, který si v rámci boje proti koronaviru v Maďarsku prosadil vládu pomocí dekretů. Jeho kritici však mají obavy, že EU bude mít v brzké budoucnosti větší problémy, než aby se zabývala situací v Budapešti. „Orbán je velice zkušený ve výběru svého politického okamžiku. Dělal to často i předtím, když byli politici jiných zemí něčím rozptýleni. Zavádí nová opatření a pak čeká, až ustane poprask,“ popsala taktiku maďarského premiéra listu The Guardian Heather Grabbeová z Open Society European Policy Institute v Bruselu.

V Polsku zase opozice protestuje proti plánu vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) uskutečnit v květnu korespondečně prezidentské volby navzdory současné situaci. Podle kritiků takové hlasování nedostojí demokratickým standardům, navíc je pro voliče riskantní. Expremiér a někdejší šéf Evropské rady Donald Tusk tento týden vyzval k bojkotu hlasování.

Evropská komise ve středu navíc zahájila nové řízení s Polskem kvůli zákonu, který umožňuje trestat soudce stavějící se proti kontroverzní justiční reformě.

S oběma zeměmi už vedou ostatní členské státy EU dlouho řízení kvůli podezření z porušování unijních hodnot. Jelikož se však jedná o politicky mimořádně citlivou záležitost, kterou lze jen těžko projednávat prostřednictvím videokonferencí, jednání nyní stojí, poznamenal minulý týden portál Euobserver. A je otázka, zda budou mít Brusel a jednotlivé státy po skončení pandemie energii řešit excesy na východní periferii, nebo budou plně vytíženy nápravou škod ve starých členských zemích v čele s Itálii.

To přitom může mít ekonomické důsledky. Server Politico v půli dubna poznamenal, že řada zemí střední a východní Evropy si bude muset poradit bez pomoci Evropské centrální banky a mechanismů eurozóny. Poukázal na polské obavy, že boj s krizí bude soustředěn především na země platící eurem. „Protože nejde o krizi eurozóny, je nanejvýš důležité, abychom se do procesu řešení ekonomických důsledků pandemie zapojili všichni v duchu evropské solidarity," apeloval podle serveru polský ministr financí Tadeusz Kościński na své kolegy.

O to důležitějším nástrojem bude pro země mimo eurozónu unijní rozpočet, jehož návrh by měl být známý v půli května. Finanční rámec pro příštích sedm let by měl být poměrně štědrý, roli v jeho alokaci může přitom sehrát vyjednávací síla zmíněných států. Zde se otvírá prostor pro visegrádskou čtyřku, která o sobě zatím při řešení pandemie nedává příliš vědět.