Sunak obměňuje kabinet. Novým ministrem zahraničí se stal bývalý šéf Downing Street Cameron | e15.cz

Bývalý premiér David Cameron se stal novým britským ministrem zahraničí. Do funkce ho v rámci výrazné obměny svého kabinetu jmenoval ministerský předseda Rishi Sunak, potvrdila Downing Street. Cameron se postu šéfa diplomacie ujímá po Jamesovi Cleverlym, který se postavil do čela resortu vnitra poté, co z něj dnes Sunak odvolal Suellu Bravermanovou.