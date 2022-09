Na pohřeb britské královny se sjeli světoví státníci | E15.cz

Uskuteční se pohřeb královny Alžběty II.

Britové a představitelé řady států doprovodí královnu Alžbětu II. na poslední cestu. Ve Westminsterském opatství a na hradě Winsdor se budou konat celkem tři smuteční obřady. Největší z nich, pro až dva tisíce hostů z celého světa, začne ve 12:00 SELČ. Druhého se odpoledne zúčastní 800 hostů a třetího večer jen královská rodina. Stanice BBC akci označila za „nejsložitější bezpečnostní operaci, jakou kdy Londýn zažil“.

V 07:30 SELČ se pro veřejnost uzavřel Westminsterský sál v sídle parlamentu, kde byla od středy na katafalku vystavená rakev s královninými pozůstatky. Rakev se během dne několikrát přesune a ve smutečních průvodech ji doprovodí král Karel III. i další členové královské rodiny.

Do Londýna o víkendu kvůli pohřbu přicestovaly desítky světových státníků, mimo jiné prezident Spojených států Joe Biden nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Česko zastupuje premiér Petr Fiala.

Biden slíbil Tchaj-wanu přímou vojenskou pomoc

Americké síly by bránily Tchaj-wan, pokud by ho napadla Čína, potvrdil americký prezident Joe Biden v rozhovoru se stanicí CBS. Podobně se vyjádřil už v květnu, jeho nynější výrok je ještě jasnější. „Ano, pokud by došlo k bezprecedentnímu útoku,“ řekl na otázku moderátora pořadu 60 Minutes.

Kladně také reagoval na upřesňující dotaz, zda tím myslí, že na rozdíl od americké reakce na ruskou invazi na Ukrajinu by se na obraně Tchaj-wanu v případě jeho napadení podíleli přímo americké síly a američtí vojáci.

Americký generál varoval před ruskými kroky v souvislosti s válkou na Ukrajině

Nejvýše postavený americký generál Mark Milley zdůraznil, že zůstává nejasné, jak Rusko zareaguje na své neúspěchy na ukrajinském bojišti. Vyzval proto americké vojáky ke zvýšené ostražitosti. Šéf amerického sboru náčelníků štábů to uvedl při své návštěvě blíže nespecifikované základny v Polsku, na které působí američtí vojáci.

„Válka se nyní pro Rusko nevyvíjí dobře. Naší povinností je teď zůstat v nejvyšší připravenosti a pohotovosti,“ řekl Milley ve Varšavě po návštěvě základny. Dodal, že nenaznačuje, že by američtí vojáci v Evropě byli vystaveni nějaké zvýšené hrozbě. Ale musí podle něj být připraveni. „Ve válce nikdy s jistotou nevíte, co se bude dít dál,“ zdůraznil.

Ceny ropy rostou

Ceny ropy se na počátku týdnu zotavují s uvolňováním uzavírek v čínském městě Čcheng-tu a výhledem na růst poptávky. A také v obavě z možného nedostatku suroviny na trzích a blížícího se startu unijního embarga na ruskou ropu.

Ropa WTI se v Asii prodávala v pondělí ráno za téměř 86 dolarů za barel, Brent se blížil k 92 dolarům. Obchodníci se však zároveň tento týden připravují na řadu rozhodnutí centrálních bank od USA, přes Evropu po Asii, která by mohla vést ke zpomalení globálního růstu.

Ekologičtí aktivisté dali EU ultimátum kvůli energetické taxonomii

Organizace Greenpeace a další významné environmentální skupiny vydaly ultimátum, týkající se takzvané unijní taxonomie, v rámci které byly jádro a plyn zařazené do zelených investic. Požádaly sedmadvacítku o přezkoumání tohoto rozhodnutí a Evropské komisi poskytly do února čas na odpověď, jinak věc budou řešit u Soudního dvora EU.

„Plyn je hlavní příčinou klimatického a ekonomického chaosu, zatímco stále neexistuje řešení problému jaderného radioaktivního odpadu a riziko jaderných havárií je příliš významné na to, aby se dalo ignorovat,“ vysvětlila krok podle Bloombergu aktivistka Ariadna Rodrigová z Greenpeace. „Tato falešná zelená značka je neslučitelná s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí a klimatu,“ podotkla. Proti taxonomii podnikají právní kroky i Rakousko a Lucembursko.

Stane se dnes