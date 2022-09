Pohřeb královny Alžběty II.: Program, datum a kde sledovat živě | E15.cz

Rozcestník:

V pondělí se bude konat pohřeb britské královny Alžběty II. Panovnice zemřela 9. září ve věku 96 let. Británie od té chvíle drží státní smutek, který bude trvat do sedmého dne po jejím pohřbu. Potrvá sedmnáct dní. Smrt panovnice, jež vládla sedmdesát let, představuje pro Británii velkou ránu. Pro mnohé to znamená, že Británie nebude jako dříve, shoduje se veřejnost.

Královnina rakev leží ve veřejně přístupném Westminsterském sále. Sál je až do pondělního rána v den pohřbu otevřen 24 hodin denně. Zájem naposledy spatřit královnu je obrovský, což potvrzují několikakilometrové fronty.

„Jakmile stojíte na těch schodech, je to síla, úplně ztuhnete. A pak, když pak na vás ta chvíle dolehne, přemůže vás to,“ popsala ve vysílání stanice BBC jedna z žen, které se na královnu přišla podívat.

Den před pohřbem, tedy v neděli 18. září, ve 20 hodin britského času, budou lidé v celé zemi držet minutu ticha. Tu mohou občané držet v soukromí domova, na ulici se sousedy nebo na komunitních akcích.

Pohřeb královny Alžběty II. a program

Program (českého času)

7:30 – Westminsterský sál se uzavře pro veřejnost

9:00 – Otevře se Westminsterské opatství

11:35 – Rakev bude přenesena na lafetu

11:44 – Rakev bude odvezena z Westminsterského paláce do Westminsterského opatství

11:52 – Dorazí do Westminsterského opatství

12:00 – Začátek státního pohřbu

12:55 – Zazní skladba zvaná Last Post

13:00 – Ukončení státního obřadu

16:00 – Pohřební vůz odveze rakev do kaple svatého Jiří

Podle harmonogramu se Westminsterský sál pro veřejnost uzavře v pondělí v 6:30 britského času (tedy v 7:30 českého), v 10:35 (v 11:35 v Česku) bude rakev přenesena na lafetu, kterou do blízkého Westminsterského opatství potáhnou příslušníci jednotky královského námořnictva. Státní pohřeb začne v 11 hodin, tedy ve 12 hodin českého času.

Kočár, který poveze královnu do Westminsterského opatství, byl naposledy použit v roce 1979 na pohřbu strýce prince Philipa, lorda Mountbattena. Bude ho táhnout 142 námořníků z Royal Navy (příslušníci jednotky královského námořnictva).

Za kočárem bude kráčet král Karel III. s královskou princeznou Annou (Princess Royal), vévodou z Yorku Andrewem a hrabětem z Wessexu Edwardem. Za nimi pak půjdou vnuci královny princ z Walesu William, vévoda ze Sussexu Harry a Peter Phillips (syn princezny Anny).

Průvod povede skupina Pipes & Drums skotských a irských regimentů, Brigade of Gurkhas a Royal Air Force čítající 200 hudebníků.

Královnina rakev dorazí do opatství v 11:52 českého času. Státní pohřeb začne ve 12 hodin.

Kolem 12:55 zazní skladba zvaná Last Post následovaná dvouminutovým tichem. Skladbu Reveille, státní hymnu a smuteční melodii zahraje královnin dudák, a ukončí tím obřad kolem 13. hodiny.

Po bohoslužbě rakev poputuje z Westminsterského opatství do Wellington Arch. Za rakví půjde král a další příbuzní. Camilla, královna choť, Catherine, princezna z Walesu, Meghan, vévodkyně ze Sussexu a Sophie, hraběnka z Wessexu budou následovat průvod autem.

Z Wellington Arch bude královna odvezena pohřebním vozem do Windsoru. Krátce po 16. hodině (českého času) odveze pohřební vůz rakev po Long Walk do kaple svatého Jiří. Poté se bude konat soukromá bohoslužba pro královninu blízkou rodinu. Rakev bude uložena v utajovaném královském trezoru vedle královnina manžela Philipa, vévody z Edinburghu, který zemřel v dubnu 2021. Jsou tam uloženi i další královniny nejbližší – matka a sestra Margaret.

Kdo bude na pohřbu královny Alžběty II.

Mezi dvěma tisíci hosty na pohřbu budou členové rodiny, vysocí britští politici a hlavy států z celého světa, ale i zástupci charitativních organizací, které královna podporovala.

Potvrzení státníci:

Austrálie – premiér Anthony Albanese, generální guvernér David Hurley

Bangladéš – premiérka Hasína Vadžídová

Belgie – král Philippe a královna Mathilde

Brazílie – prezident Jair Bolsonaro

Česko – premiér Petr Fiala

Dánsko – královna Margrethe II., korunní princ Frederik a korunní princezna Mary

Estonsko – prezident Alar Karis

EU – předseda Evropské rady Charles Michel, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Finsko – prezident Sauli Niinistö

Francie – prezident Emmanuel Macron

Chorvatsko – prezident Zoran Milanović

Indie – prezidentka Draupadí Murmúová

Irsko – prezident Michael D. Higgins a premiér Micheál Martin

Itálie – prezident Sergio Mattarella

Izrael – prezident Jicchak Herzog

Jamajka – premiér Andrew Holness

Japonsko – císař Naruhito a císařovna Masako

Jižní Korea – prezident Jun Sok-jol

Kanada – premiér Justin Trudeau

Litva – prezident Gitanas Nauséda

Lotyšsko – prezident Egils Levits

Maďarsko – prezidentka Katalin Nováková

Moldavsko – prezidentka Maia Sanduová

Německo – prezident Frank-Walter Steinmeier

Nizozemsko – král Willem-Alexander a královna Máxima, bývalá královna Beatrix

Norsko – král Harald V. a královna Sonja

Nový Zéland – premiérka Jacinda Ardernová

Palestina – premiér Muhammad Ištajja

Polsko – prezident Andrzej Duda

Portugalsko – prezident Marcelo Rebelo de Sousa

Rakousko – prezident Alexander Van der Bellen

Řecko – prezidentka Katerina Sakellaropulosová

Slovensko – prezidentka Zuzana Čaputová

Slovinsko – prezident Borut Pahor

Srí Lanka – prezident Ranil Vikremesinghe

Spojené státy – prezident Joe Biden a jeho manželka Jill Bidenová

Španělsko – král Felipe VI. a královna Letizia, bývalý král Juan Carlos I. a jeho manželka Sofia

Švédsko – král Carl XVI. Gustaf a královna Silvia

Švýcarsko – prezident Ignazio Cassis

Tonga – král Tupou VI.

Trinidad a Tobago – prezidentka Paula-Mae Weekesová

Turecko – prezident Recep Tayyip Erdogan

Pohřeb královny živě

Poslední rozloučení s Alžbětou II. mohou čeští diváci vidět na třech televizních stanicích. Rozloučení s Alžbětou II. bude možné sledovat celý den na veřejnoprávní ČT24, soukromé CNN Prima News a televizi Nova. ČT24 se bude pohřbu věnovat celý den. Speciální vysílání začne v 5:59 hodin a pokračovat bude až do večerních Událostí.

Pohřeb královny datum

Termín pohřbu je stanoven na 19. 9. 2022. Obřad začne v 11 hodin britského času, ve 12 hodin českého času.

Britské královské pohřby (video)

Video se připravuje ... Zemřela Alžběta II.: Jak vypadaly královské pohřby ve 20. století? • VIDEO Videohub

Státní svátek v den pohřbu

Americký řetězec rychlého občerstvení McDonald's v den pohřbu neotevře pobočky v Británii, a to nejméně do 17 hodin místního času (18:00 SELČ). Zavřeno budou mít například řetězce Primark, Waitrose nebo Asda. Král Karel III. schválil nařízení o vyhlášení státního svátku na den pohřbu, pondělí 19. září.