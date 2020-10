Švédsko vyloučilo Huawei a ZTE z budování 5G sítí. UBS se daří | E15.cz

Čínští giganti dostali stopku

Švédsko v úterý rozšířilo seznam zemí, které zakázaly používání telekomunikačních zařízení čínských společností Huawei a ZTE při budování mobilních sítí páté generace. Rozhodnutí padlo po konzultacích s armádou. Švédové se domnívají, že by čínské firmy mohly ohrozit jejich národní bezpečnost. Ze zákazu budou těžit skandinávští konkurenti, švédský Ericsson a finská Nokia. Společnosti Huawei a ZTE byly už dříve vyloučeny z budování 5G sítí v USA, Velké Británii, Indii či Austrálii.

Visa a Mastercard terčem kritiky

Britské úřady obvinily vydavatele platebních karet Visa a Mastercard, že si v době globální pandemie účtují příliš vysoké poplatky. Zprávu přinesla BBC. Podle britských maloobchodníků se tyto poplatky v posledních dvou letech téměř zdvojnásobily. Podnikatelé varují, že budou muset zvýšené náklady přenést na spotřebitele, kterým tak narostou účty nejméně o čtyřicet liber, zhruba o 1190 korun ročně. Vyzvali také vládu, aby proti vydavatelům karet zakročila. Zástupci Mastercard nařčení odmítli s tím, že obchodníci dnes platí méně než před pěti lety.

V Evropě vládla skepse, Amerika opět v růstu

Americké akcie se po pondělním prudkém poklesu včera vrátily k růstu. Index Dow Jones se zvýšil o 0,4 procenta a širší S&P 500 zpevnil o 0,47 procenta. Výrazně také vzrostla cena ropy. Naopak překvapivě klesla hodnota akcií Netflixu. Na trzích v západní Evropě vládl kvůli hrozbě dalšího lockdownu pesimismus. Nejvíce se propadl německý DAX, a to o 0,92 procenta. Snížil se také francouzský CAC a panevropský STOXX Europe 600. Výjimkou byl pouze britský FTSE, který povyrostl o 0,08 procenta.

UBS zažívá období prosperity

Jedna z největších švýcarských bank, curyšská UBS, navzdory celosvětové pandemii prosperuje. Její zisk činil v letošním třetím čtvrtletí 2,1 miliardy dolarů, tedy přes 48 miliard korun, což je meziročně téměř dvojnásobek. Akcie UBS včera díky tomu vyletěly o 2,65 procenta. Šéf společnosti Sergio Ermotti úspěch přisuzuje schopnosti banky „soustředit se na klienty v současném náročném prostředí“. Zároveň prohlásil, že až třicet procent zaměstnanců UBS může v budoucnu trvale pracovat z domova.

From prison cell to presidential office in a fortnight - why the incredible rise of Kyrgyzstan’s new leader shows that chaos is a feature not a bug of the country’s colourful and flawed democracy https://t.co/H5ybraLKYM via @financialtimes