Theresa Mayová zůstane v čele britské vlády | E15.cz

Sedm bodů ve skupině, přes 770 milionů na klubovém kontě, třetí postup z Ligy mistrů do jara v Evropské lize. Pavel Vrba má být nač pyšný. Po výhře nad AS Řím, která se zapíše zlatým písmem do kroniky plzeňského fotbalu, si úspěšný kouč naplno užíval další ohromný úspěch mimořádné trenérské štace. Před plzeňským kotlem Vrba po dlouhé době sundal kabát, svetr a v ohromné euforii vyšvihl pouze v krátkém triku parádní kotoul.