Nejsilnější otřes, který udeřil okolo 09:00 místního času (02:00 SEČ), měl podle čínských úřadů sílu 6,8 stupně, podle americké geologické služby USGS to bylo 7,1. Přišlo také několik následných otřesů. Epicentrum se podle USGS nacházelo v Tibetu asi sto kilometrů od hranic s Nepálem. Agentura Reuters s odkazem na čínskou televizi informovala, že ohnisko zemětřesení bylo v hloubce deseti kilometrů

Otřesy postihly mimo jiné druhé největší tibetské město Šigace, kde žije přes 600 tisíc lidí a které je také jedním z nejposvátnějších míst pro tibetské buddhisty. Rozsah škod zde není zcela jasný, video od tibetských hasičů ale podle Reuters ukazovalo, že mnohé domy byly v troskách. Zda byly poškozeny také stovky let staré místní kláštery, není jasné.

Blíže k epicentru leží několik menších obcí a osad, podle státní agentury Nová Čína žilo v okruhu 20 kilometrů na 7000 lidí. Čínské úřady nejdříve hlásily 32 mrtvých, bilance pak narostla až na téměř 100. Čínská média hlásila z horských osad stovky zřícených či poškozených domů.

Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k nasazení veškerých dostupných prostředků na záchranné operace a na podporu zasažených obyvatel. Tibetský duchovní vůdce dalajláma, který žije v exilu, vyjádřil nad katastrofou hluboký zármutek a popřál všem zraněným brzké uzdravení.

