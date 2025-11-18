Tokio varuje Japonce v Číně. Diplomatická roztržka kvůli Tchaj-wanu se vyostřuje
Japonsko vyzvalo své občany v Číně k opatrnosti v souvislosti s diplomatickou roztržkou mezi oběma zeměmi. Mají cestovat ve skupině a dávat si pozor na podezřelé osoby. Čína podle agentury AFP uvedla, že bude dbát na bezpečnost japonských občanů na svém území. Rozpory mezi oběma zeměmi vyvolalo prohlášení japonské premiérky Sanae Takaičiové, která začátkem měsíce uvedla, že případný čínský útok na Tchaj-wan by mohl ohrozit Japonsko a vyvolat jeho vojenskou reakci.
Japonské velvyslanectví v Pekingu na svých webových stránkách vyzvalo japonské občany v Číně, aby věnovali zvláštní pozornost svému okolí, cestovali ve větších skupinách a vyhýbali se místům s velkým počtem lidí. Mluvčí japonské vlády Minoru Kihara dnes podle AFP uvedl, že tato doporučení vydala jeho země „na základě celkového posouzení politické a bezpečnostní situace v dotyčné zemi a regionu“.
Zástupce čínského ministerstva zahraničí Liou Ťin-sung při jednání se svým japonským protějškem Masakiem Kanaiem zopakoval námitky proti výroku japonské premiérky. Vyzval Tokio, aby tyto výroky odvolalo, což Takaičiová už dříve odmítla. Čínské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že „vláda vždy chránila a bude i nadále chránit bezpečnost cizích státních příslušníků v Číně v souladu se zákonem“.
Peking podal minulý týden proti výrokům premiérky oficiální protest. Čínské ministerstvo obrany zároveň varovalo, že pokud Japonsko použije vojenskou sílu při konfliktu o Tchaj-wan, utrpí od čínské armády zdrcující porážku. Čínské ministerstvo zahraničí v minulém týdnu doporučilo občanům země, aby se v blízké budoucnosti vyhnuli cestám do Japonska, proti čemuž se dnes Tokio ohradilo.
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.