Trumpův impeachment sněmovnou prošel. Pro byla i desítka republikánů | E15.cz

Současný šéf Bílého domu čelí obvinění z podněcování ke vzpouře v souvislosti s událostmi z minulé středy, kdy dav jeho příznivců zaútočil na budovu Kongresu. Stalo se to při schůzi Kongresu k výsledkům prezidentských voleb. Nepokoje si vyžádaly pět lidských životů. Podle demokratů i některých republikánů Trump svou rétorikou přispěl k útoku svých stoupenců na Kapitol.

Už před hlasováním tak dalo několik členů Trumpovy Republikánské strany najevo, že návrh demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů podpoří. Nakonec pro jeho obžalobu hlasovala desítka republikánských zákonodárců, proti se jich vyslovilo 197.

Žaloba by ještě tento týden mohla být předložena Senátu, nicméně ten se jí zřejmě začne zabývat až po inauguraci Trumpova nástupce v Bílém domě Joea Bidena. Tento demokratický politik se úřadu ujme příští středu.

Prezident Trump, který má zablokované účty na twitteru i facebooku, se k věci zatím příliš nevyjadřuje. V úterý novou ústavní žalobu označil za směšnou, přičemž neuznal zodpovědnost za události minulé středy.

Demokratičtí zákonodárci proti Trumpovi ústavní žalobu vznesli už v roce 2019. Tehdy čelil obvinění ze zneužití funkce a maření spravedlnosti v souvislosti se snahou přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k politicky výhodnému kroku pro Trumpa. Senát ovládaný republikány ale prezidenta obvinění zprostil.

Poslední zprávy amerických médií ovšem naznačují, že tentokrát by se v americkém Senátu mohla najít podpora pro jeho odsouzení.

„Víme, že prezident Spojených států nabádal k této vzpouře... Je jasnou a bezprostřední hrozbou pro zemi, kterou všichni milujeme,“ citovala americká média demokratickou šéfku sněmovny Nancy Pelosiovou americká média. „Prezident musí být obžalován a jsem přesvědčená, že Senát jej musí odsoudit,“ uvedla Pelosiová.

Zpravodajský web BBC dodává, že případné odsouzení by Trumpa připravilo o doživotní penzi a zdravotní pojištění, také by mohl přijít o státem placenou ochranku.

Trumpa už za sedm dní v Bílém domě vystřídá vítěz podzimních voleb Joe Biden, špičky Demokratické strany nicméně trvají na tom, že jeho počínání z minulého týdne vyžaduje radikální reakci. Před zahájením schůze Kongresu k výsledkům prezidentských voleb Trump vyzýval své příznivce, aby se vydali na Kapitol, přičemž hovořil o potřebě „bojovat jako o život“. Dav jeho stoupenců se následně pustil do střetů s policisty a vnikl do sídla Kongresu, nepokoje si vyžádaly pět mrtvých.

Dnešní jednání sněmovny provázela nevídaná bezpečnostní opatření. Fotky reportérů z Kongresu a jeho okolí ukazují hlídkující skupiny vojáků a další desítky až stovky členů ozbrojených sil odpočívajících na chodbách uvnitř Kapitolu. Mobilizace vychází z obav z dalších násilností i vzhledem k nadcházející inauguraci Bidena.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU