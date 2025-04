Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá navštívit Rumunsko krátce před prezidentskými volbami, které poutají celosvětovou pozornost kvůli vyloučení krajně pravicového kandidáta Calina Georgeska. V rámci své evropské cesty zavítá také do řady dalších zemí včetně Česka. Píší o tom americká média.

Donald Trump mladší zavítá do balkánské země krátce před opakovaným prvním kolem voleb, k němuž Rumuni půjdou 4. května. Georgescu loni v listopadu nečekaně vyhrál první kolo v původním termínu. Výsledky však těsně před druhým kolem anuloval ústavní soud na základě odtajněných bezpečnostních dokumentů, podle kterých se do voleb vměšovalo Rusko.

Rozhodnutí soudu ostře kritizovali politici z krajně pravicových a populistických stran v Evropě, ale i americký viceprezident J.D.Vance či miliardář a Trumpův blízký spolupracovník Elon Musk. Ti hovořili o snaze nedemokraticky znemožnit úspěch Georgeska.

Sám Trump mladší podle webu Axios hovořil o „dalším sorosovsko-marxistickém pokusu zmanipulovat výsledek a ignorovat vůli voličů“. Do Rumunska se chystá 28. dubna.

Podle zdrojů Axiosu i webu Politico by měl při své cestě zavítat i do dalších zemí, mimo jiné do Česka, Maďrska, Srbska, Bulharska či na Slovensko.