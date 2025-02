Trump navrhl jméno velvyslance v Česku. Do funkce ho musí potvrdit senát

„Nicholas je velmi uznávaný podnikatel a pedagog, který vede rodinnou kancelář Kennyho a Lisy Trouttových v hodnotě 1,6 miliardy dolarů. Dříve byl finančním ředitelem dvou veřejně obchodovaných telekomunikačních společností a působil v několika velkých penzijních radách,“ uvedl Trump s tím, že Merrick obdržel bakalářský titul z Virginské univerzity a magisterský titul z Harvardovy univerzity.

Merrick v Praze nahradí Bijana Sabeta, který podle zvyklostí skončil jako velvyslanec s nástupem Trumpa do Bílého domu, tedy k 20. lednu.

Vedle jména příštího amerického velvyslance v ČR Trump na své síti zveřejnil také jména příštích velvyslanců USA v Norsku (Michael E. Kavoukjian), Polsku (Thomas Rose) a v Kostarice (Melinda Hildebrandová).

Kdo to je Nicholas Merrick?

Nicholas A. Merrick je americký podnikatel a pedagog s bohatými zkušenostmi ve finančním sektoru. Před svým působením v Mt. Vernon Investments byl Merrick výkonným viceprezidentem a finančním ředitelem společnosti Excel Communications až do její fúze s Teleglobe, Inc. Dříve zastával pozici viceprezidenta a finančního ředitele ve společnosti Telco Communications Group, Inc. Také pracoval jako viceprezident pro korporátní finance ve firmě Robinson-Humphrey Company, Inc. v Atlantě, kde byl zodpovědný za soukromé kapitálové investice, a působil jako výkonný ředitel v R-H Capital Partners, kde spravoval akciový fond o hodnotě 26,5 milionu dolarů.

Merrick získal bakalářský titul v oboru obchod na Virginské univerzitě v roce 1985 a titul MBA na Harvardově univerzitě v roce 1990. Jeho rodinu tvoří manželka Leslie a jejich čtyři děti – Margaret, Matthew, Catherine a Andrew.

Kromě své profesionální kariéry je Merrick aktivní i v akademické sféře, kde působí jako částečný učitel na Cistercian Preparatory School. Také je členem představenstva společnosti Tiedemann Wealth Management LLC a investičního podvýboru Texas Health Resources.